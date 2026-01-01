Тру-крайм вечер «Дела»

Тру-крайм вечер подкаста «Дела»

Станьте частью увлекательного события – тру-крайм вечера «Дела», где настроение подкаста встречается с живым общением. Этот вечер станет уникальной возможностью не только услышать интересные истории из мира преступлений, но и встретиться с популярными ведущими.

Ведущие вечера

На сцене вас будут ждать Дима Позов, Ахшар Хох, а также специальный гость. Вместе они поделятся захватывающими рассказами и ответят на ваши вопросы.

Криминальные истории и общение

Настоящие и шокирующие события из криминального мира, которых не услышите на каждом шагу, создают атмосферу напряжённого ожидания. Мурашки по коже и живое взаимодействие – это то, что делает вечер незабываемым.

Не упустите шанс стать частью этого уникального мероприятия. Мы ждем вас с нетерпением!