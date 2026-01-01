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Тру-крайм вечер «Дела»
Киноафиша Тру-крайм вечер «Дела»

Тру-крайм вечер «Дела»

18+
Возраст 18+

О концерте

Тру-крайм вечер подкаста «Дела»

Станьте частью увлекательного события – тру-крайм вечера «Дела», где настроение подкаста встречается с живым общением. Этот вечер станет уникальной возможностью не только услышать интересные истории из мира преступлений, но и встретиться с популярными ведущими.

Ведущие вечера

На сцене вас будут ждать Дима Позов, Ахшар Хох, а также специальный гость. Вместе они поделятся захватывающими рассказами и ответят на ваши вопросы.

Криминальные истории и общение

Настоящие и шокирующие события из криминального мира, которых не услышите на каждом шагу, создают атмосферу напряжённого ожидания. Мурашки по коже и живое взаимодействие – это то, что делает вечер незабываемым.

Не упустите шанс стать частью этого уникального мероприятия. Мы ждем вас с нетерпением!

Исполнители
Дмитрий Позов
Дмитрий Позов

Купить билет на концерт Тру-крайм вечер «Дела»

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В других городах
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
15 октября четверг
20:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
от 1800 ₽
16 октября пятница
20:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
25 октября воскресенье
19:00
ДК «Рубин» Омск, 2-я Военная, 2
от 1500 ₽
6 ноября пятница
20:00
Нижегородский ДК железнодорожников Нижний Новгород, Июльских Дней, 1а
от 1500 ₽
15 ноября воскресенье
19:00
Korston Club Hotel Казань, Николая Ершова, 1а, Korston Hotel
от 1500 ₽
6 декабря воскресенье
19:00
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
от 1300 ₽
12 декабря суббота
19:00
Новая сцена Красноярск, Бограда, 134
от 1500 ₽
13 декабря воскресенье
19:00
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
от 1300 ₽

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