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Тить в кубе
Киноафиша Тить в кубе

Спектакль Тить в кубе

Постановка
Театральное пространство свободы 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Автобиографический моноспектакль Алексея Тетюева

Погрузитесь в мир воспоминаний, где реальность переплетается с фантазией. Моноспектакль «Автобиография в трёх измерениях» расскажет о детстве, юности и творческом пути Алексея Тетюева. Этот спектакль, созданный под руководством режиссера Николая Борисова, наполнен юмором и самоиронией.

Сюжет и атмосфера

Каждый эпизод спектакля отражает жизненные взлеты и падения, начиная от забавных детских шалостей до серьезных этапов взросления. Искренний рассказ о поиске себя и преодолении жизненных испытаний создает удивительную атмосферу, где зритель может увидеть себя в историях героя.

Сила искусства

Спектакль демонстрирует, как искусство способно преобразить реальность и сделать личные воспоминания универсальными. Каждый зритель найдет в этом рассказе частичку своей собственной истории, что делает его особенно близким и актуальным.

О спектакле

Не упустите возможность увидеть этот уникальный моноспектакль, который обещает стать не только увлекательным, но и вдохновляющим опытом. Заходите в театр, чтобы насладиться искренним и трогательным повествованием Алексея Тетюева!

В ролях
Алексей Тетюев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
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