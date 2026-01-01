Спектакль Ледовое шоу Евгения Плющенко: Золушка в королевстве фей

Оповещения от Киноафиши
Ледовое шоу Евгения Плющенко: Золушка в королевстве фей
0+
Режиссер Евгений Плющенко
Продолжительность 130 минут
Возраст 0+

О спектакле

Ледовое шоу от Евгения Плющенко в Екатеринбурге

Ледовое шоу на УГМК Арена представляет знаменитую сказку «Золушка в королевстве фей», где высокие технологии сливаются с настоящими чудесами. В главных ролях выступят чемпионы академии «Ангелы Плющенко», включая Александру Трасову и самого Евгения Плющенко.

Сюжет и идейные аспекты

«В наше время технологии так увлекли за собой аудиторию, что дети перестали верить в чудеса. Под бой сказочных курантов мы взмахнём волшебной палочкой и перенесём наших зрителей в сказочную страну, где мыши катаются на коньках, а придворные дамы танцуют на пуантах», — делится своими мыслями о постановке Яна Рудковская.

Сказочное королевство, полное невероятных чудес, оживает на сцене. Здесь можно встретить Кота в сапогах, Спящую Красавицу, а также Русалочку, плавающую в волшебном озере. Фея Крёстная расскажет историю о любви и времени, соединяющую сердца Золушки и Принца, а также о тех испытаниях, с которыми они столкнулись на своём пути.

Герои спектакля

  • Золушка — серебряный призёр Олимпийских игр (2022) и чемпионка России по фигурному катанию — Александра Трусова, известная тем, что впервые в истории исполнила 5 четверных прыжков на Олимпиаде.
  • Король — двукратный олимпийский чемпион (2006, 2014) и трёхкратный чемпион мира — Евгений Плющенко.
  • Волшебник — Александр Плющенко.

Также в спектакле участвуют и другие чемпионы академии «Ангелы Плющенко».

Элементы спектакля

Шоу обещает стать ярким и запоминающимся событием для всей семьи. Зрителей ждут удивительные спецэффекты, волшебные декорации и мультимедийные технологии, которые обеспечат новое восприятие классической сказки.

Шоу «Золушка в королевстве фей» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В составе участников возможны изменения.

Дети до 3 лет проходят бесплатно, без предоставления отдельного места, при предъявлении оригинала свидетельства о рождении. Если ребенку уже исполнилось 3 года, приобретается билет по цене взрослого.

Дети в возрасте до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослого при наличии у каждого отдельного билета.

Шоу проходит с антрактом.

В других городах
Март
7 марта суббота
14:00
УГМК-арена Екатеринбург, Степана Разина, 15
от 1500 ₽
19:00
УГМК-арена Екатеринбург, Степана Разина, 15
от 1300 ₽

