Спектакль Черный апельсин

Спектакль по пьесе Даны Сидерос для подростков

Вы помните себя в 12 лет? А знаете, о чем думают сегодня дети в этом возрасте? Пьеса «Чёрный апельсин» погружает нас в мир подростков и взрослых, исследуя темы дружбы и одиночества, беззаботности и беззащитности. Это история о первом знакомстве с миром и о старости, о том, как непросто найти общий язык между поколениями.

Сюжет и персонажи

Сюжет пьесы развивается вокруг необычных событий: из окна падает (или прыгает?) старушка, а давно молчавший дед вдруг начинает говорить и просит поставить ему «смертельную вакцину». Каждый из друзей сталкивается со своими внутренними «тараканами», создавая круговорот, наполненный кошками, старушками и, конечно, чёрными апельсинами.

О драматурге

Автор пьесы Дана Сидерос – талантливый поэт, драматург и иллюстратор, лауреат премии «Нова» пермского фестиваля SlovoNova (2013). В её творческом багаже – поэтические сборники «Шутки кончились» (2011) и «Ученик дурака» (2015). Стихи Даны публиковались в известных альманахах, таких как «Конец эпохи», «Новый Берег», «Гвидеон», «ШО» и «Контрабанда», а также в интернет-журнале «Лиterraтура».

Награды и признание

Дана Сидерос стала победителем конкурса новой драматургии «Ремарка» с пьесами «Всем кого касается» и «Чёрный апельсин» (2018 и 2019 годы соответственно). Пьеса «Всем кого касается» также вошла в шорт-лист объединённого конкурса современной драматургии «Кульминация». Работы Даны были поставлены в различных городах России, включая московский театр «Сатирикон».

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную пьесу, которая станет настоящим событием для зрителей!