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Черный апельсин
Киноафиша Черный апельсин

Спектакль Черный апельсин

Постановка
Челябинский Молодежный театр 12+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Даны Сидерос для подростков

Вы помните себя в 12 лет? А знаете, о чем думают сегодня дети в этом возрасте? Пьеса «Чёрный апельсин» погружает нас в мир подростков и взрослых, исследуя темы дружбы и одиночества, беззаботности и беззащитности. Это история о первом знакомстве с миром и о старости, о том, как непросто найти общий язык между поколениями.

Сюжет и персонажи

Сюжет пьесы развивается вокруг необычных событий: из окна падает (или прыгает?) старушка, а давно молчавший дед вдруг начинает говорить и просит поставить ему «смертельную вакцину». Каждый из друзей сталкивается со своими внутренними «тараканами», создавая круговорот, наполненный кошками, старушками и, конечно, чёрными апельсинами.

О драматурге

Автор пьесы Дана Сидерос – талантливый поэт, драматург и иллюстратор, лауреат премии «Нова» пермского фестиваля SlovoNova (2013). В её творческом багаже – поэтические сборники «Шутки кончились» (2011) и «Ученик дурака» (2015). Стихи Даны публиковались в известных альманахах, таких как «Конец эпохи», «Новый Берег», «Гвидеон», «ШО» и «Контрабанда», а также в интернет-журнале «Лиterraтура».

Награды и признание

Дана Сидерос стала победителем конкурса новой драматургии «Ремарка» с пьесами «Всем кого касается» и «Чёрный апельсин» (2018 и 2019 годы соответственно). Пьеса «Всем кого касается» также вошла в шорт-лист объединённого конкурса современной драматургии «Кульминация». Работы Даны были поставлены в различных городах России, включая московский театр «Сатирикон».

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную пьесу, которая станет настоящим событием для зрителей!

Режиссер
Иван Миневцев
В ролях
Никита Скобелев
Екатерина Юсупова
Анастасия Шеронова
Артем Прокудин
Екатерина Филимонова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 30 сентября
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
18:30 от 1000 ₽
Челябинск, 7 октября
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
18:30 от 1000 ₽

Фотографии

Черный апельсин

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