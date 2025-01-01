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А хочешь, я выучусь жить...
Киноафиша А хочешь, я выучусь жить...

Спектакль А хочешь, я выучусь жить...

Постановка
Челябинский Молодежный театр 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «А хочешь, я выучусь жить...» в Челябинском молодежном театре

Приглашаем вас на захватывающее театральное событие — спектакль по пьесе Тони Яблочкиной «Мамочка». Эта постановка обещает стать ярким событием в театральной жизни города.

О пьесе

«Мамочка» — это трогательная и глубокая история о семейных отношениях, любви и утраченных надеждах. Тони Яблочкина, известная своими проницательными и эмоциональными текстами, вновь погружает зрителя в мир, где каждое слово имеет значение, а каждое действие — последствия.

Сюжет

Спектакль рассказывает о сложной связи между матерью и дочерью, о том, как прошлое влияет на настоящее. Через призму личных переживаний персонажей зритель сможет увидеть универсальные темы, такие как прощение, понимание и поиск своего места в жизни.

Интересные факты

  • Премьера пьесы состоялась в 2015 году и с тех пор завоевала множество наград.
  • Режиссером спектакля стал известный театр, который славится своими креативными подходами к классическим текстам.
  • В спектакле задействованы как опытные актеры, так и молодые таланты, что придает постановке особую динамику.

Билеты

Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку! Билеты доступны на сайте театра и в кассах.

Ждем вас на спектакле «А хочешь, я выучусь жить...»! Это будет вечер, наполненный эмоциями и глубокими размышлениями.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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