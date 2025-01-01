Спектакль Теремок

Особый кукольный спектакль от «Рыжего театра»

«Тук-тук, кто в тереме живет?» — эта фраза сразу вызывает воспоминания о бессмертной сказке «Теремок», которая является одной из самых популярных и любимых детских историй. Несмотря на то, что сказка считается русской народной, её интерпретации нередко встречаются на книжных полках в версиях Самуила Маршака и Алексея Толстого.

Разнообразие интерпретаций

В различных интерпретациях «Теремка» живут разные герои, однако мораль произведения остаётся неизменной. Сказка была адаптирована для множества мультфильмов, которые не раз показывались по телевидению, а театральных версий, снятых режиссерами, трудно сосчитать.

«Рыжий театр» решил удивить московского зрителя, поставив не просто спектакль, а целое кукольное представление по мотивам «Теремка».