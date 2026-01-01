Оповещения от Киноафиши
Техника молодежи
Киноафиша Техника молодежи

Спектакль Техника молодежи

12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Техника Молодежи» от театра «Большая Стирка»

Спектакль «Техника Молодежи» поставлен по материалам, опубликованным в легендарном журнале «Техника Молодежи». Эта постановка рассказывает о советской утопии — наивной и дерзкой мечте о светлом будущем, которое вдохновляло несколько поколений молодых людей.

«Техника Молодежи» предоставила уникальную возможность взглянуть на историю нашей страны через призму смелых технических проектов. Материалы журнала охватывают описание улиц, зданий, ракет и заводов будущего. Научные дискуссии, разыгранные актерами, помогут зрителю соприкоснуться с атмосферой прошлого и осмыслить страницы нашей истории по-новому.

Команда и исполнители

В постановке заняты талантливые актеры: Александр Смирнов, Ольга Пудова, Дмитрий Юрков и Михаил Шестаков. Музыкальное сопровождение спектакля обеспечит ансамбль солистов квартета «Каравай» под руководством Олега Згогурина. В спектакле также звучат песни советских композиторов, исполняемые артистами.

Режиссура и поддержка

Режиссером спектакля и автором пьесы является художественный руководитель театра «Большая Стирка» Дмитрий Заболотских. Постановка осуществлена при поддержке Министерства культуры Пермского края, Пермского Центра городской культуры и Пермского фонда «Новая Коллекция».

Возрастной ценз

Спектакль рекомендован для зрителей старше 14 лет.

Режиссер
Дмитрий Заболотских
В ролях
Александр Смирнов
Ольга Пудова
Дмитрий Юрков
Михаил Путин-Шестаков

Купить билет на спектакль Техника молодежи

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
27 февраля пятница
19:00
Пермский дом актера Пермь, Ленина, 64
от 1100 ₽

