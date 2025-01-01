Спектакль Чайка

Меню
Чайка
Постановка
Пермский молодежный театр 16+
Режиссер Илья Лямин
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Экзистенциальная драма: По мотивам Чехова

Приготовьтесь к глубокому погружению в мир экзистенциальных поисков и душевных терзаний. Новый спектакль, основанный на пьесе Антона Павловича Чехова, обещает зрителям захватывающее путешествие через лабиринты человеческой души.

Поиск себя

В этой драме герои сталкиваются с вопросами о смысле жизни и своем предназначении. «Я не верую и не знаю в чем предназначение...» — произносит Треплев, отражая безысходность своего положения. Каждый персонаж сталкивается с внутренними конфликтами и потерей себя в безбрежном море отношений и обстоятельств.

Несчастье и одиночество

Главные герои — люди, которые страдают от глубокой неудовлетворенности собственным существованием. Они не только мучаются от одиночества, но и от пошлости окружающего мира. Многие из них жаждут любви и радости творчества, стремятся к счастью, но, как правило, остаются в плену бессмысленной жизни.

Борьба за счастье

Каждый из них отчаянно борется за крошечную крупицу счастья, как, например, Аркадина, которая боится потерять то немногое, что имеет. Эта борьба, полная страстных эмоций и разочарований, является центральной темой спектакля.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс стать свидетелем этой poignant (трогательной) драмы. Мы приглашаем вас на спектакль, который заставит задуматься о важнейших вопросах жизни и человеческой сущности. Откройте для себя Чехова в новом свете и погрузитесь в его мир, полный страсти и боли.

Расписание

В других городах

Пермь, 4 октября
Пермский молодежный театр Пермь, Мира, 11
19:00 от 700 ₽
Пермь, 8 ноября
Пермский молодежный театр Пермь, Мира, 11
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Танцуй со мной
16+
Драма
Танцуй со мной
2 декабря в 19:00 ДК им. Солдатова
от 1000 ₽
Дон Кихот
6+
Балет
Дон Кихот
24 октября в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 4000 ₽
Городская сюита
16+
Музыка Иммерсивный
Городская сюита
26 сентября в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 2000 ₽
