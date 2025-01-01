Абсурд и трогательность по Юрию Погребничко

Спектакль, созданный в 2003 году под руководством Юрия Погребничко, представляет собой необычную интерпретацию кэрролловской "Алисы". В данной версии вы не встретите привычных для зрителя образов. Вместо этого вас ожидает погружение в мир гипнагогического соцабсурдизма, где каждый момент напоминает вечер самодеятельности в концлагере.

Кто на сцене?

На этот раз зрители станут свидетелями причудливой смеси образов: на сцене появляются нацисты, чекисты и монголы. Возможно, именно отсутствие других костюмов в этот вечер и привело к такому сюрреалистичному ансамблю. Тем не менее, в этом абсурдном коктейле кроется невыразимая трогательность, которая временами вызывает улыбку.

Алиса в новых ритмах

Главную роль Алисы исполняет Алексей Левинский. Он не только мастерски переносит зрителей в мир притяжения и отталкивания, но и исполняет песни на стихи Саши Соколова. Кроме того, зрители смогут увидеть демонстрацию базовых навыков мейерхольдовской биомеханики, что добавляет спектаклю динамичности и экспрессии.

Таким образом, спектакль "Алиса" — это не только оригинальная интерпретация классики, но и смелый шаг в сторону эксперимента, который точно оставит яркое впечатление у зрителей.