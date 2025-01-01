Меню
Цветы. Рок-н-ролл жив!
Билеты от 1000₽
Киноафиша Цветы. Рок-н-ролл жив!

Спектакль Цветы. Рок-н-ролл жив!

Постановка
Театр музыки и драмы Стаса Намина 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Цветы. Рок-н-ролл жив!

Спектакль «Цветы. Рок-н-ролл жив!» представляет собой удивительную историю Группы Стаса Намина «Цветы», чьи музыкальные произведения продолжают звучать на протяжении более пятидесяти лет. От радиоприемников до современных стриминговых платформ, их песни волнуют сердца нескольких поколений.

Отражение эпохи

Группа «Цветы» стала символом разных времён: гнетущей атмосферы семидесятых, перестроечных восьмидесятых, динамичных девяностых и стремительного XXI века. Для многих поклонников Ленин и Леннон стали частью одного культурного кода. Спектакль представляет собой реконструкцию подлинных событий, основанных на воспоминаниях музыкантов, их близких, поклонников и друзей.

Жизнь на сцене

Во время спектакля зрители станут свидетелями страданий и радостей, любви и предательства, выступлений и записи на студии. Это захватывающее путешествие по школе под названием «Цветы» объединяет в себе элементы биографии группы и их музыкального наследия.

Музыка, живущая вечно

Первую часть истории, «Власть Цветов», ранее показали зрителям, рассказывая о становлении творческой жизни группы. Теперь же мы собрали обе части в один спектакль, который не только увлечет вас, но и убедит в том, что рок-н-ролл действительно жив!

Будьте частью шоу

Спектакль разворачивается в формате непрекращающегося джем-сейшна, где живая музыка звучит на протяжении всего времени. Артисты театра сопроводят эмоции персонажей мелодиями из жизни великой группы, что создаст незабываемую атмосферу.

Не пропустите шанс стать частью этого музыкально-ностальгического путешествия!

Расписание

16 октября
Театр музыки и драмы Стаса Намина Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
19:00 от 1000 ₽
17 октября
Театр музыки и драмы Стаса Намина Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
19:00 от 1000 ₽

