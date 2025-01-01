Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Предания русской старины
Билеты от 1000₽
Киноафиша Предания русской старины

Спектакль Предания русской старины

Постановка
Дом сказок «Жили-были» 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Загадочный мир Домовушки приглашает!

Вас ждет увлекательное приключение с «Домовушкой», которая осталась одна в новом доме. Хозяева забыли произнести заветные слова, и теперь ей нужна ваша помощь!

Что вас ждет?

Приходите, друзья! На этом спектакле Домовушка покажет, как весело можно провести время. Она спляшет, споет, расскажет небылицы и предложит вам поиграть. Уверяем, вам с ней не будет скучно!

Знакомство с Ладой

Кроме того, вы сможете познакомиться с Ладой — персонажем, который поведает много интересного о богах и берегинях, в которых верили наши предки. Это уникальная возможность узнать больше о славянской мифологии!

Практическая информация

  • Рекомендованный возраст: 7-13 лет
  • Продолжительность: 60 минут
  • Важно: Не забудьте сменную обувь!

Не упустите шанс стать частью этого удивительного спектакля и помочь Домовушке найти свой дом!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
16:30 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Утиная охота
16+
Премьера Драма
Утиная охота
30 сентября в 19:30 Симоновская сцена театра Вахтангова
Билеты
Анна Каренина
16+
Драма
Анна Каренина
26 октября в 17:00 Театр на Юго-Западе
от 2000 ₽
Раневская. Одинокая насмешница
12+
Комедия Драма
Раневская. Одинокая насмешница
5 ноября в 19:00 ЦДКЖ
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше