Спектакль Предания русской старины

Загадочный мир Домовушки приглашает!

Вас ждет увлекательное приключение с «Домовушкой», которая осталась одна в новом доме. Хозяева забыли произнести заветные слова, и теперь ей нужна ваша помощь!

Что вас ждет?

Приходите, друзья! На этом спектакле Домовушка покажет, как весело можно провести время. Она спляшет, споет, расскажет небылицы и предложит вам поиграть. Уверяем, вам с ней не будет скучно!

Знакомство с Ладой

Кроме того, вы сможете познакомиться с Ладой — персонажем, который поведает много интересного о богах и берегинях, в которых верили наши предки. Это уникальная возможность узнать больше о славянской мифологии!

Практическая информация

Рекомендованный возраст: 7-13 лет

Не упустите шанс стать частью этого удивительного спектакля и помочь Домовушке найти свой дом!