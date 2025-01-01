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Тарас Бульба. Месть
Билеты от 2300₽
Киноафиша Тарас Бульба. Месть

Спектакль Тарас Бульба. Месть

Постановка
Мосспектакль 12+
Режиссер Алексей Богачук
Продолжительность 1 час
Возраст 12+
Билеты от 2300₽

О концерте/спектакле

Трагикомический интерактивный спектакль-боевик по мотивам повести Н. В. Гоголя

Эта постановка расскажет старинную легенду о том, как молодой казак Андрий влюбляется в прекрасную паночку Эльжбету, дочку вражеского воеводы, и переходит на сторону врагов.

Любовь, предательство и месть

Это история о любви, предательстве, мести и силе духа казаков запорожской сечи, где борьба за честь и справедливость переплетается с личными переживаниями.

Интерактивное участие зрителей

В рамках сторителлинга зрители становятся активными участниками происходящего на сцене. Вместе с актерами вы переживете события повести, сможете признаться в любви и даже испытать самые трагические моменты. Это настоящее приключение, где можно и покричать, и посмеяться, и прослезиться.

Спектакль для всей семьи

Цензурованный спектакль подходит для школьников и их родителей, создавшие уникальную атмосферу, где каждый сможет найти что-то для себя. Уже успевший получить специальный приз жюри Московского открытого фестиваля спектаклей малых форм для детей «Сказочный мир», спектакль создан при поддержке Министерства культуры РФ.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Мосспектакль Москва, Покровка, 40б
13:00 от 2300 ₽
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13:00 от 2300 ₽
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13:00 от 2500 ₽ 15:00 от 2500 ₽

Фотографии

Тарас Бульба. Месть Тарас Бульба. Месть Тарас Бульба. Месть Тарас Бульба. Месть Тарас Бульба. Месть

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