Спектакль Тарас Бульба. Месть

Трагикомический интерактивный спектакль-боевик по мотивам повести Н. В. Гоголя

Эта постановка расскажет старинную легенду о том, как молодой казак Андрий влюбляется в прекрасную паночку Эльжбету, дочку вражеского воеводы, и переходит на сторону врагов.

Любовь, предательство и месть

Это история о любви, предательстве, мести и силе духа казаков запорожской сечи, где борьба за честь и справедливость переплетается с личными переживаниями.

Интерактивное участие зрителей

В рамках сторителлинга зрители становятся активными участниками происходящего на сцене. Вместе с актерами вы переживете события повести, сможете признаться в любви и даже испытать самые трагические моменты. Это настоящее приключение, где можно и покричать, и посмеяться, и прослезиться.

Спектакль для всей семьи

Цензурованный спектакль подходит для школьников и их родителей, создавшие уникальную атмосферу, где каждый сможет найти что-то для себя. Уже успевший получить специальный приз жюри Московского открытого фестиваля спектаклей малых форм для детей «Сказочный мир», спектакль создан при поддержке Министерства культуры РФ.