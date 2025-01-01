Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Таня
Киноафиша Таня

Спектакль Таня

Постановка
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Современная драматургия в Театр-фестивале «Балтийский дом»

«Таня» — одна из самых трогательных и глубоких пьес классика советской драматургии Алексея Арбузова. Это проникновенная история о любви, преданности и непростых испытаниях, которые могут обрушиться на самые, казалось бы, крепкие отношения.

Сюжет

Юная Таня безгранично любит своего мужа, талантливого инженера Германа. Ради него она бросает учебу в медицинском институте, отказывается от друзей и посвящает всю себя его работе и жизни. Но однажды Таня случайно узнает, что Герман полюбил другую женщину. Теперь перед ней встает мучительный вопрос: как жить дальше, когда привычный мир рушится на глазах?

Этот спектакль обращается к каждому зрителю, ведь проблема предательства и поиска новых смыслов в жизни близка многим. Режиссер Вацлав Дембовский видит свою постановку как своеобразный сеанс психотерапии, который помогает зрителям разобраться в собственных чувствах и выйти победителем из самых сложных жизненных ситуаций.

Исторический контекст и исполнение

На протяжении многих лет роль Тани исполняли выдающиеся актрисы, такие как Алиса Фрейндлих и Мария Бабанова. Легендарный фильм Анатолия Эфроса с Ольгой Яковлевой и Валентином Гафтом в главных ролях также оставил незабываемый след в истории отечественного кино.

Новая постановка

Сегодня знаменитую драму Арбузова представляют молодые актеры Театра-фестиваля «Балтийский дом». Их исполнение обещает быть максимально искренним и честным, что позволит каждому зрителю пережить вместе с героями их боль и радость, сомнения и надежды. Это история, которая остается актуальной во все времена, потому что она о любви — вечной и незыблемой ценности.

Режиссер
Вацлав Дембовский
В ролях
Анна Щетинина
Арсений Воробьев
Герман Чернов
Виктория Зайцева
Мария Лысюк

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 сентября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:30 от 800 ₽

В ближайшие дни

Кабаре шоу «ДНК женщины»
18+
Перформанс Музыка Пластический
Кабаре шоу «ДНК женщины»
31 июля в 22:00 Театр-кабаре «‎Инициация»
от 3000 ₽
Лебединое озеро
6+
Балет
Лебединое озеро
30 августа в 19:30 Эрмитажный театр
от 3500 ₽
Шутки Достоевского
16+
Читки пьес
Шутки Достоевского
21 января в 19:30 Театр им. Ленсовета
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше