Дама с собачкой
Постановка
БДТ им. Товстоногова 12+
Продолжительность 150 минут
Возраст 12+

О спектакле

Дамская страсть по Чехову в БДТ имени Г.А. Товстоногова

В Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова состоится спектакль по пьесе А.П. Чехова «Дама с собачкой». Режиссер Василий Праудин, известный своей работой над «Медным всадником», подходит к классической истории с иронией и глубокой жалостью. Постановка отличается строгостью и эмоциональной насыщенностью, которая оставляет зрителей в размышлениях.

Строгая игра актеров

На сцене артисты исполняют свои роли с редкой степенью строгости. Особенно выделяется игра Александра Реутова в роли Гурова, который переживает мучительное пробуждение души после курортного романа. Его герой, ставший свидетелем собственных слабостей, обретает новую грань существования, и каждое его движение наполнено глубокими эмоциями.

Отзывы прессы

«Это спектакль выверенный, актеры играют на редкость строго, без сантиментов. Праудин смотрит на историю мудро, по-мужски, с иронией и жалостью», – написала Марина Дмитревская в издании «Культура».

Лидия Шитенбург из «Города» отметила: «Гурову, пережившему, казалось бы, всего лишь мимолетный курортный роман, вся его прошлая московская жизнь кажется бессмысленной и нелепой опереткой... Это мучительное пробуждение души, медленное возвращение из самых натуральных бездн привычного ледяного отчаяния – Реутов играет потрясающе».

Награды и достижения

Спектакль «Дама с собачкой» был удостоен высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в 2008 году в номинации «Лучший спектакль на малой сцене». Это подчеркивает высокий уровень мастерства как актеров, так и команды театра в целом.

Режиссер
Анатолий Праудин
В ролях
Татьяна Аптикеева
Василий Реутов
Александра Куликова
Дмитрий Воробьев
Дмитрий Воробьев
Иван Кандинов

Октябрь
8 октября четверг
19:00
БДТ им. Товстоногова Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 65
от 2500 ₽

Фотографии

