Спектакль Тайна маленького Моцарта

История о детстве и творчестве Вольфганга Амадея Моцарта

Приглашаем вас в увлекательное путешествие в мир детства и творчества Вольфганга Амадея Моцарта — одного из самых известных композиторов всех времён. Эта история о маленьком гении, который, несмотря на отсутствие нот, в возрасте всего пяти лет уже сочинил свой первый менуэт!

Секреты творчества

Маленький Моцарт нарушал правила, смеялся и веселился, одновременно создавая свою музыку. Как ему это удавалось? Зрители вместе с Королём Франции, Папой Римским и выдающимся композитором Фоном Глюком будут пытаться разгадать эту загадку.

Эффект Моцарта

Интересный факт: существует научно доказанное явление, известное как «Эффект Моцарта». Исследования показывают, что прослушивание его музыки способствует увеличению концентрации и сосредоточенности у детей.

Детали спектакля

Жанр: музыкальная шкатулка

Возрастное ограничение: 5+

Автор: Геннадий Цыферов

Режиссер: Артём Филипповский

Композитор: Сергей Бережной

Художники по свету: Ян Филипповский, Андрей Чепыжов

Художник-сценограф: Наталья Дементьева

Художник по костюмам: Эльвира Никитина

Продолжительность: 1 час 10 минут

Актерский состав

В спектакле принимают участие:

Сергей Бережной, Раиса Иосипенко, Елена Ганина, Руслан Иванов, Андрей Чепыжов.

Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории!