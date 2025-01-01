Спектакль Тайна маленького Моцарта

Приглашаем вас в увлекательное путешествие в мир детства и творчества Вольфганга Амадея Моцарта — одного из самых известных композиторов всех времён. Эта история о маленьком гении, который, несмотря на отсутствие нот, в возрасте всего пяти лет уже сочинил свой первый менуэт!
Маленький Моцарт нарушал правила, смеялся и веселился, одновременно создавая свою музыку. Как ему это удавалось? Зрители вместе с Королём Франции, Папой Римским и выдающимся композитором Фоном Глюком будут пытаться разгадать эту загадку.
Интересный факт: существует научно доказанное явление, известное как «Эффект Моцарта». Исследования показывают, что прослушивание его музыки способствует увеличению концентрации и сосредоточенности у детей.
Жанр: музыкальная шкатулка
Возрастное ограничение: 5+
Автор: Геннадий Цыферов
Режиссер: Артём Филипповский
Композитор: Сергей Бережной
Художники по свету: Ян Филипповский, Андрей Чепыжов
Художник-сценограф: Наталья Дементьева
Художник по костюмам: Эльвира Никитина
Продолжительность: 1 час 10 минут
В спектакле принимают участие:
Сергей Бережной, Раиса Иосипенко, Елена Ганина, Руслан Иванов, Андрей Чепыжов.
Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории!