Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тайна маленького Моцарта
Киноафиша Тайна маленького Моцарта

Спектакль Тайна маленького Моцарта

Постановка
Место действия 6+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

История о детстве и творчестве Вольфганга Амадея Моцарта

Приглашаем вас в увлекательное путешествие в мир детства и творчества Вольфганга Амадея Моцарта — одного из самых известных композиторов всех времён. Эта история о маленьком гении, который, несмотря на отсутствие нот, в возрасте всего пяти лет уже сочинил свой первый менуэт!

Секреты творчества

Маленький Моцарт нарушал правила, смеялся и веселился, одновременно создавая свою музыку. Как ему это удавалось? Зрители вместе с Королём Франции, Папой Римским и выдающимся композитором Фоном Глюком будут пытаться разгадать эту загадку.

Эффект Моцарта

Интересный факт: существует научно доказанное явление, известное как «Эффект Моцарта». Исследования показывают, что прослушивание его музыки способствует увеличению концентрации и сосредоточенности у детей.

Детали спектакля

Жанр: музыкальная шкатулка
Возрастное ограничение: 5+
Автор: Геннадий Цыферов
Режиссер: Артём Филипповский
Композитор: Сергей Бережной
Художники по свету: Ян Филипповский, Андрей Чепыжов
Художник-сценограф: Наталья Дементьева
Художник по костюмам: Эльвира Никитина
Продолжительность: 1 час 10 минут

Актерский состав

В спектакле принимают участие:
Сергей Бережной, Раиса Иосипенко, Елена Ганина, Руслан Иванов, Андрей Чепыжов.

Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории! 

Режиссер
Артем Филипповский
В ролях
Сергей Бережной
Раиса Иосипенко
Елена Ганина
Руслан Иванов
Андрей Чепыжов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 30 августа
Место действия Самара, Никитинская, 53
12:00 от 800 ₽

Фотографии

Тайна маленького Моцарта Тайна маленького Моцарта Тайна маленького Моцарта Тайна маленького Моцарта Тайна маленького Моцарта Тайна маленького Моцарта Тайна маленького Моцарта Тайна маленького Моцарта Тайна маленького Моцарта Тайна маленького Моцарта Тайна маленького Моцарта Тайна маленького Моцарта Тайна маленького Моцарта Тайна маленького Моцарта Тайна маленького Моцарта Тайна маленького Моцарта Тайна маленького Моцарта Тайна маленького Моцарта Тайна маленького Моцарта Тайна маленького Моцарта Тайна маленького Моцарта Тайна маленького Моцарта Тайна маленького Моцарта Тайна маленького Моцарта Тайна маленького Моцарта

В ближайшие дни

Женитьба Бальзаминова
12+
Драма
Женитьба Бальзаминова
18 сентября в 18:30 Самарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
16+
Комедия
Чудо святого Антония
20 августа в 18:30 ДК железнодорожников им. Пушкина
от 300 ₽
Константин Райкин. Самое любимое
12+
Творческий вечер Моноспектакль
Константин Райкин. Самое любимое
27 октября в 19:00 КРЦ «Звезда»
от 1800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше