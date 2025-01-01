Спектакль Выездной сеанс VR (виртуальная реальность)

Погружение в мир виртуальной реальности

Приглашаем вас на уникальный выездной сеанс виртуальной реальности, который подарит незабываемые ощущения и возможность стать частью захватывающих событий!

Что вас ждет?

С помощью очков виртуальной реальности вы сможете:

Побывать на космодроме Байконур и рассмотреть ракету на расстоянии вытянутой руки;

Почувствовать себя настоящим космонавтом;

Увидеть Землю с высоты 380 километров!

Детали мероприятия

Длительность одного сеанса составляет до 5 минут. Это мероприятие предназначено для организованных групп от 10 человек и проходит на выезде по городу Самара.

Как записаться?

Предварительная запись обязательна. Приобретение билетов происходит только после предварительной записи.

Не упустите шанс погрузиться в мир космических приключений и открыть для себя новые горизонты с виртуальной реальностью!