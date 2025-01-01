Спектакль Выездной сеанс VR (виртуальная реальность)

Приглашаем вас на уникальный выездной сеанс виртуальной реальности, который подарит незабываемые ощущения и возможность стать частью захватывающих событий!
С помощью очков виртуальной реальности вы сможете:
Длительность одного сеанса составляет до 5 минут. Это мероприятие предназначено для организованных групп от 10 человек и проходит на выезде по городу Самара.
Предварительная запись обязательна. Приобретение билетов происходит только после предварительной записи.
Не упустите шанс погрузиться в мир космических приключений и открыть для себя новые горизонты с виртуальной реальностью!