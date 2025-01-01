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Киноафиша Выездной сеанс VR (виртуальная реальность)

Спектакль Выездной сеанс VR (виртуальная реальность)

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Погружение в мир виртуальной реальности

Приглашаем вас на уникальный выездной сеанс виртуальной реальности, который подарит незабываемые ощущения и возможность стать частью захватывающих событий!

Что вас ждет?

С помощью очков виртуальной реальности вы сможете:

  • Побывать на космодроме Байконур и рассмотреть ракету на расстоянии вытянутой руки;
  • Почувствовать себя настоящим космонавтом;
  • Увидеть Землю с высоты 380 километров!

Детали мероприятия

Длительность одного сеанса составляет до 5 минут. Это мероприятие предназначено для организованных групп от 10 человек и проходит на выезде по городу Самара.

Как записаться?

Предварительная запись обязательна. Приобретение билетов происходит только после предварительной записи.

Не упустите шанс погрузиться в мир космических приключений и открыть для себя новые горизонты с виртуальной реальностью!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 23 июля
Самара Космическая Самара, Красноармейская, 131, ТРК «Гудок», 2 этаж
17:00 от 200 ₽
Самара, 24 июля
Самара Космическая Самара, Красноармейская, 131, ТРК «Гудок», 2 этаж
13:00 от 200 ₽ 15:00 от 200 ₽ 19:00 от 200 ₽
Самара, 25 июля
Самара Космическая Самара, Красноармейская, 131, ТРК «Гудок», 2 этаж
11:00 от 200 ₽ 13:00 от 200 ₽ 17:00 от 200 ₽
Самара, 26 июля
Самара Космическая Самара, Красноармейская, 131, ТРК «Гудок», 2 этаж
11:00 от 200 ₽ 13:00 от 200 ₽ 17:00 от 200 ₽
Самара, 27 июля
Самара Космическая Самара, Красноармейская, 131, ТРК «Гудок», 2 этаж
11:00 от 200 ₽ 13:00 от 200 ₽ 17:00 от 200 ₽

В ближайшие дни

Маленькие трагедии
12+
Драма
Маленькие трагедии
24 сентября в 18:30 Самарский театр драмы им. Горького
от 300 ₽
На дне.doc
16+
Драма
На дне.doc
9 октября в 19:00 Самарский театр драмы им. Горького
от 2000 ₽
Деревья умирают стоя
12+
Комедийная драма
Деревья умирают стоя
24 августа в 18:00 Место действия
от 1600 ₽
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