Приглашаем вас на музыкальное событие, которое подарит незабываемые ощущения! Концертная программа «Танго и опера» представит два виртуозных дуэта — фортепианный и танцевальный. На сцене вы увидите талантливых исполнителей Дуэта ST-DUO, который уже завоевал признание на международной арене, а также насладитесь искусством танца.
DUET ST-DUO состоит из двух великолепных пианисток — Софьи Сахновой и Антонины Лузько. Обе они выпускницы Российской академии музыки имени Гнесиных и имеют за плечами множество наград и достижений. Их исполнение сравнивают с «алмазной огранкой звука», что подтверждает высокую технику и ансамблевое единство.
В программе концерта вы услышите шедевры классической музыки в переложении для фортепианного дуэта:
Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
DUET ST-DUO стал лауреатом VIII Международного конкурса фортепианных ансамблей им. Марии Юдиной и VI Международного конкурса камерных ансамблей им. Сергея Танеева. В 2018 году дуэт получил признание на конкурсе XXVIII Roma International Piano Competition в Италии. Их выступления прошли в различных городах России, Европы и Азии, оставляя экспериментальные следы в сердцах зрителей.
Программа «Танго и опера» станет прекрасным диалогом между музыкой и танцем, удивляя зрителей уникальными интерпретациями и глубиной исполнения. После вечера вы не сможете удержаться от восторженного «Браво!», что станет доказательством их успеха.