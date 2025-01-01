Меню
Танго и опера
Танго и опера

Танго и опера

6+
6+

О концерте/спектакле

Концертная программа «Танго и опера» с DUET ST-DUO

Приглашаем вас на музыкальное событие, которое подарит незабываемые ощущения! Концертная программа «Танго и опера» представит два виртуозных дуэта — фортепианный и танцевальный. На сцене вы увидите талантливых исполнителей Дуэта ST-DUO, который уже завоевал признание на международной арене, а также насладитесь искусством танца.

Исполнительский состав

DUET ST-DUO состоит из двух великолепных пианисток — Софьи Сахновой и Антонины Лузько. Обе они выпускницы Российской академии музыки имени Гнесиных и имеют за плечами множество наград и достижений. Их исполнение сравнивают с «алмазной огранкой звука», что подтверждает высокую технику и ансамблевое единство.

Музыкальная программа

В программе концерта вы услышите шедевры классической музыки в переложении для фортепианного дуэта:

  • Иоганнес Брамс — «Венгерские танцы»
  • Камиль Сен-Санс — «Пляска смерти»
  • Жорж Бизе — «Кармен», транскрипция для двух фортепиано: ария Хозе с цветком и «Хабанера»
  • Жак Оффенбах — Баркарола из оперы «Сказки Гофмана» и адский галоп из «Орфея в аду»
  • Карлос Гардель — Танго «Por una cabeza»
  • Карлос Гуаставино — Романс для двух фортепиано
  • Альфредо Шор — Танго «Аддио» и «Вердиана»
  • Астор Пьяццола — Танго «Addio Nonnino»

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Достижения дуэта ST-DUO

DUET ST-DUO стал лауреатом VIII Международного конкурса фортепианных ансамблей им. Марии Юдиной и VI Международного конкурса камерных ансамблей им. Сергея Танеева. В 2018 году дуэт получил признание на конкурсе XXVIII Roma International Piano Competition в Италии. Их выступления прошли в различных городах России, Европы и Азии, оставляя экспериментальные следы в сердцах зрителей.

Заключение

Программа «Танго и опера» станет прекрасным диалогом между музыкой и танцем, удивляя зрителей уникальными интерпретациями и глубиной исполнения. После вечера вы не сможете удержаться от восторженного «Браво!», что станет доказательством их успеха.

Расписание

