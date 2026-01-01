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Distemper
Киноафиша Distemper

Distemper

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О концерте

Distemper отмечает 37 лет на сцене

Заводилы российской ска-сцены, группа Distemper, готовится праздновать свой 37-й день рождения в Перми! С момента своего основания в 1989 году, коллектив прошел впечатляющий путь — от первых выступлений до статуса признанного законодателя ска-стиля в России.

Их творчество сыграло ключевую роль в популяризации ска-панка, вырвав его из андеграунда и завоевав сердца широкой аудитории по всей стране. Секрет долголетия Distemper заключается в способности оставаться верными своим корням, при этом постоянно развиваясь и совершенствуя звучание.

Группа не просто идет в ногу с музыкальными трендами; они сами создают их, оставаясь вне времени и моды. Distemper придерживаются своего девиза: нести позитив и энергию через музыку, объединяя людей разных поколений и социальных групп.

В этот знаковый день группа порадует зрителей впечатляющим сетом, включающим самые популярные хиты, бодрые ска-танцы с «чумовой» собакой и зажигательным слэмом. Не пропустите это уникальное событие!

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В других городах
Октябрь
31 октября суббота
19:00
Ё-бар Пермь, Дружбы, 34а
от 1700 ₽

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