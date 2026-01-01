Tadorovsky Band

Вечер музыкального искусства с Георгием Тадоровским

Приглашаем вас на уникальный вечер в Rhythm & Blues Cafe, где Георгий Тадоровский и его бенд перенесут вас в атмосферу начала XX века. Откройте для себя великолепие Золотого Голливуда и насладитесь винтажным антуражем 20-х и 30-х годов.

Музыкальная программа

В программе вечера вы услышите джазовые произведения из известных фильмов и мюзиклов, а также непревзойденные танго и изысканные салонные романсы. Георгий Тадоровский, продолжающий традиции классиков-шансонье, исполнит композиции самых известных композиторов, таких как Джордж Гершвин, Коул Портер и Ирвинг Берлин.

Особая атмосфера

Этот вечер станет настоящим праздником для любителей джаза и эстетики винтажной культуры. Подбирайте свой лучший винтажный наряд или смокинг — ждёт вечер, достойный настоящего декадента!