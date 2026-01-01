Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Tadorovsky Band
Билеты от 0₽
Киноафиша Tadorovsky Band

Tadorovsky Band

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте

Вечер музыкального искусства с Георгием Тадоровским

Приглашаем вас на уникальный вечер в Rhythm & Blues Cafe, где Георгий Тадоровский и его бенд перенесут вас в атмосферу начала XX века. Откройте для себя великолепие Золотого Голливуда и насладитесь винтажным антуражем 20-х и 30-х годов.

Музыкальная программа

В программе вечера вы услышите джазовые произведения из известных фильмов и мюзиклов, а также непревзойденные танго и изысканные салонные романсы. Георгий Тадоровский, продолжающий традиции классиков-шансонье, исполнит композиции самых известных композиторов, таких как Джордж Гершвин, Коул Портер и Ирвинг Берлин.

Особая атмосфера

Этот вечер станет настоящим праздником для любителей джаза и эстетики винтажной культуры. Подбирайте свой лучший винтажный наряд или смокинг — ждёт вечер, достойный настоящего декадента!

Купить билет на концерт Tadorovsky Band

Помощь с билетами
Июль
19 июля воскресенье
17:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2

В ближайшие дни

Заключительный концерт Фестиваля «Композиторы XXI века». Громче Слова
12+
Неоклассика

Заключительный концерт Фестиваля «Композиторы XXI века». Громче Слова

31 мая в 19:30 Niko
от 1400 ₽
The Great Pretenders с программой Rockabilly Boogie
18+
Рок-н-ролл

The Great Pretenders с программой Rockabilly Boogie

7 июня в 20:00 Ритм-блюз
от 700 ₽
Квартет Николая Куликова
12+
Джаз

Квартет Николая Куликова

11 июня в 20:00 Клуб Алексея Козлова
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше