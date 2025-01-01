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Swing Modern Project
Билеты от 1000₽
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Swing Modern Project

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Swing Modern Project: Музыкальное Путешествие в Мировом Стиле

Ожидайте уникальное музыкальное событие! Эклектическое сочетание gypsy jazz, contemporary, фанка, рока и фолк музыки в исполнении Swing Modern Project обещает стать настоящим праздником для любителей живой музыки.

О проекте

Квартет Swing Modern Project состоит из ярких солистов, представляющих разные музыкальные пространства. Их уникальное тембровое сочетание гитары, контрабаса и домры выделяет группу в джазовом мире, добавляя новое звучание и атмосферу.

Достижения и признание

Проект был тепло принят публикой на таких фестивалях, как:

  • Django Reinhardt Guitar Festival (2018, 2019)
  • Opera Night (2019)
  • Tsaritsyno. Gypsy Jazz (2020)
  • Город Джаз (2020)
  • Moscow Jazz Festival (2022)

Кроме того, Swing Modern Project неоднократно выступал на телешоу ТНТ, включая «Music Party» и «Доброе утро на Первом».

Недавние успехи

В 2022 году коллектив выступил на фестивале Jazz Across Borders, где заслужил признание и высокую оценку от Маэстро Игоря Бутмана.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным музыкальным проектом. Приходите и погрузитесь в мир музыкальных экспериментов с Swing Modern Project!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽
17 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
17:00 от 1000 ₽

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