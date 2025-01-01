Swing Modern Project: Музыкальное Путешествие в Мировом Стиле

Ожидайте уникальное музыкальное событие! Эклектическое сочетание gypsy jazz, contemporary, фанка, рока и фолк музыки в исполнении Swing Modern Project обещает стать настоящим праздником для любителей живой музыки.

О проекте

Квартет Swing Modern Project состоит из ярких солистов, представляющих разные музыкальные пространства. Их уникальное тембровое сочетание гитары, контрабаса и домры выделяет группу в джазовом мире, добавляя новое звучание и атмосферу.

Достижения и признание

Проект был тепло принят публикой на таких фестивалях, как:

Django Reinhardt Guitar Festival (2018, 2019)

(2018, 2019) Opera Night (2019)

(2019) Tsaritsyno. Gypsy Jazz (2020)

(2020) Город Джаз (2020)

(2020) Moscow Jazz Festival (2022)

Кроме того, Swing Modern Project неоднократно выступал на телешоу ТНТ, включая «Music Party» и «Доброе утро на Первом».

Недавние успехи

В 2022 году коллектив выступил на фестивале Jazz Across Borders, где заслужил признание и высокую оценку от Маэстро Игоря Бутмана.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным музыкальным проектом. Приходите и погрузитесь в мир музыкальных экспериментов с Swing Modern Project!