Ожидайте уникальное музыкальное событие! Эклектическое сочетание gypsy jazz, contemporary, фанка, рока и фолк музыки в исполнении Swing Modern Project обещает стать настоящим праздником для любителей живой музыки.
Квартет Swing Modern Project состоит из ярких солистов, представляющих разные музыкальные пространства. Их уникальное тембровое сочетание гитары, контрабаса и домры выделяет группу в джазовом мире, добавляя новое звучание и атмосферу.
Проект был тепло принят публикой на таких фестивалях, как:
Кроме того, Swing Modern Project неоднократно выступал на телешоу ТНТ, включая «Music Party» и «Доброе утро на Первом».
В 2022 году коллектив выступил на фестивале Jazz Across Borders, где заслужил признание и высокую оценку от Маэстро Игоря Бутмана.
Не упустите возможность насладиться этим уникальным музыкальным проектом. Приходите и погрузитесь в мир музыкальных экспериментов с Swing Modern Project!