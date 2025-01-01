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Свободная пара
Киноафиша Свободная пара

Спектакль Свободная пара

Постановка
Пятый театр 18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Свободная пара» — экспрессивная комедия о страсти и искушениях на сцене Пятого театра

На сцене театра вновь развернется экспрессивная история, написанная известным итальянским драматургом Дарио Фо в соавторстве с его женой Франкой Раме. Спектакль «Свободная пара» исследует тему свободных отношений через призму страсти и энергии, присущей супружеской жизни.

О чем спектакль?

Главные герои — супружеская пара, которая решает попробовать новый подход к своим отношениям. Дарио Фо мастерски передает все нюансы и противоречия, возникающие в результате этого эксперимента. С юмором и иронией автор показывает, что свободные отношения могут быть не только увлекательными, но и полными неожиданных трудностей.

Интересные факты

Одной из ключевых фраз спектакля является: «Свободная супружеская пара имеет свои неудобства: она должна быть открыта лишь с той стороны, где мужчина! Потому что если “свободную пару” открыть с обеих сторон, будет страшный сквозняк!» Эта цитата прекрасно иллюстрирует весь парадокс свободных отношений.

Почему стоит посетить?

Если вы хотите увидеть яркое, шумное и скандальное представление о том, как брачные узы могут сочетать в себе как страсть, так и свободу, не пропустите «Свободную пару». Это спектакль, который заставит вас задуматься о собственных отношениях и о том, что значит быть по-настоящему открытым друг к другу.

Не упустите шанс насладиться театральным искусством в его лучшем проявлении! Встречаемся на спектакле!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Фотографии

Свободная пара Свободная пара Свободная пара Свободная пара Свободная пара Свободная пара Свободная пара Свободная пара Свободная пара Свободная пара Свободная пара

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