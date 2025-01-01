Спектакль Остров Рикоту

Театралный хоррор «Остров Рикоту» в омском Пятом театре

Главный герой Игорь Воеводин живет в Москве, наслаждаясь комфортом столичной жизни. Однако работа журналиста вынуждает его отправиться на дальний край России – на остров Рикоту, чтобы написать очерк о местных жителях. Сначала Игорь смотрит на них свысока, но вскоре сталкивается с их неожиданным утверждением: «Москва и Россия не существуют». Это открытие заставляет его задуматься о том, что островитяне гораздо сложнее, чем он думал, и что ему самому грозит реальная опасность.

Тема и атмосфера

Спектакль рассказывает о человеке, который, не имея опоры, оказывается в западне. Это не просто другая реальность, а потеря ощущения реальности. Спектакль создает тревожную атмосферу, где границы между реальным и фантастическим стираются.

Режиссер и его видение

Режиссер-постановщик Фамил Джавадов подчеркивает, что пьеса Наталии Мошиной является жанровой и современной. «Остров Рикоту» подходит для хоррора, который в театре не так распространен, как в кино. В кино зрителей часто пугают скримерами и жестокими сценами, тогда как в театре используются более тонкие методы воздействия.

Медленный хоррор

Джавадов говорит о поджанре слоубёрнер, который погружает зрителя в тревожную атмосферу и создает предчувствие чего-то ужасного. В театре этот «медленный хоррор» работает не менее эффективно, чем в кино, проникая в зрителя здесь и сейчас.

Не пропустите!

Приходите на премьеру «Острова Рикоту» и погрузитесь в мир, где реальность и фантазия переплетаются, а каждая секунда наполняется саспенсом.