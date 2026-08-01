Свидание в Париже

Музыкальный вечер в стиле Парижа в соборе Петра и Павла

Приглашаем вас на незабываемый вечер, который перенесет вас в сердце французской столицы — Париж. Этот город, знакомый многим по книгам и фильмам, раскрывает свои романтические тайны в любое время года. Вы сможете насладиться мелодиями, которые навевают образы старинных улочек и блестящих Елисейских Полей.

Звучание Парижа

В программе вечера — разнообразная музыка, способная передать атмосферу Парижа. Виртуозы сцены, лауреаты международных конкурсов, представят произведения таких композиторов, как:

Р. Коччанте

В. Косма

Далида

Я. Тьерсен

Ш. Азнавур

Дж. Дассен

Заз

Исполнители вечера

На сцене выступят:

Анастасия Мильне — скрипка

Евгений Баженов — фортепиано

Юрий Кабанов — баян

Иван Ипатов — орган

Это вечер, который подарит вам возможность насладиться музыкальными шедеврами и окунуться в атмосферу романтики, характерную для французской столицы. Не пропустите уникальную возможность насладиться великолепием Парижа, находясь в центре Москвы!