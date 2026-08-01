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Свидание в Париже
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Киноафиша Свидание в Париже

Свидание в Париже

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте

Музыкальный вечер в стиле Парижа в соборе Петра и Павла

Приглашаем вас на незабываемый вечер, который перенесет вас в сердце французской столицы — Париж. Этот город, знакомый многим по книгам и фильмам, раскрывает свои романтические тайны в любое время года. Вы сможете насладиться мелодиями, которые навевают образы старинных улочек и блестящих Елисейских Полей.

Звучание Парижа

В программе вечера — разнообразная музыка, способная передать атмосферу Парижа. Виртуозы сцены, лауреаты международных конкурсов, представят произведения таких композиторов, как:

  • Р. Коччанте
  • В. Косма
  • Далида
  • Я. Тьерсен
  • Ш. Азнавур
  • Дж. Дассен
  • Заз

Исполнители вечера

На сцене выступят:

  • Анастасия Мильне — скрипка
  • Евгений Баженов — фортепиано
  • Юрий Кабанов — баян
  • Иван Ипатов — орган

Это вечер, который подарит вам возможность насладиться музыкальными шедеврами и окунуться в атмосферу романтики, характерную для французской столицы. Не пропустите уникальную возможность насладиться великолепием Парижа, находясь в центре Москвы!

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Август
21 августа пятница
21:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7

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