Классика в Кусково. Летний вечер с джазом

Вечер джаза с трио Алекса Новикова в Кусково

Джазовое трио под управлением саксофониста Алекса Новикова приглашает вас на уникальный вечер, наполненный популярными джазовыми стандартами, импровизациями и хитами XX века. Великолепный исполнительский состав создаст незабываемую атмосферу, где каждый инструмент — клавиши, гитара, саксофон — раскроет широчайший диапазон возможностей.

В программе вечера прозвучат боссановы Анониу Карлуша Жобима, которому удалось создать неповторимое звучание, сохраняющее статус вечной «лаунж-классики». Упоительная композиция «Осенние листья» Жозефа Косма напомнит вам о лирике французского шансона, а американские джазовые классики — Дюк Эллингтон и Кенни Дорэм — подарят африканские ритмы и европейские гармонии.

Исполнительский состав

Алекс Новиков — Заслуженный артист России (саксофон)

Юрий Нугманов (гитара)

Константин Дусенко (фортепиано)

Ведущий — Андрей Лавинский

Программа вечера

Антониу Жобим: «Desafinado» («Не в ладу») «No more blues» («Хватит тоски») «The girl from Ipanema» («Девушка из Ипанемы») «How insensitive» («Глупость») «Wave» («Волна») «Once I loved» («Когда-то я любил») «Meditation» («Медитация») «Tristy» («Печальная»)

Дюк Эллингтон — «Караван»

Kенни Дорэм — «Голубая босса»

Жозеф Косма — «Осенние листья»

Сонни Роллинз — «Святой Фома»

Импровизация на испанские мотивы

Импровизации на темы популярных песен советских композиторов

Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, программа может быть изменена.