Классика в Кусково. Летний вечер с джазом

Джазовое трио под управлением саксофониста Алекса Новикова приглашает вас на уникальный вечер, наполненный популярными джазовыми стандартами, импровизациями и хитами XX века. Великолепный исполнительский состав создаст незабываемую атмосферу, где каждый инструмент — клавиши, гитара, саксофон — раскроет широчайший диапазон возможностей.
В программе вечера прозвучат боссановы Анониу Карлуша Жобима, которому удалось создать неповторимое звучание, сохраняющее статус вечной «лаунж-классики». Упоительная композиция «Осенние листья» Жозефа Косма напомнит вам о лирике французского шансона, а американские джазовые классики — Дюк Эллингтон и Кенни Дорэм — подарят африканские ритмы и европейские гармонии.
Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, программа может быть изменена.