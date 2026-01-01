Классика в Кусково. Летний вечер с джазом
Билеты от 600₽
Классика в Кусково. Летний вечер с джазом

6+
О концерте

Вечер джаза с трио Алекса Новикова в Кусково

Джазовое трио под управлением саксофониста Алекса Новикова приглашает вас на уникальный вечер, наполненный популярными джазовыми стандартами, импровизациями и хитами XX века. Великолепный исполнительский состав создаст незабываемую атмосферу, где каждый инструмент — клавиши, гитара, саксофон — раскроет широчайший диапазон возможностей.

В программе вечера прозвучат боссановы Анониу Карлуша Жобима, которому удалось создать неповторимое звучание, сохраняющее статус вечной «лаунж-классики». Упоительная композиция «Осенние листья» Жозефа Косма напомнит вам о лирике французского шансона, а американские джазовые классики — Дюк Эллингтон и Кенни Дорэм — подарят африканские ритмы и европейские гармонии.

Исполнительский состав

  • Алекс Новиков — Заслуженный артист России (саксофон)
  • Юрий Нугманов (гитара)
  • Константин Дусенко (фортепиано)
  • Ведущий — Андрей Лавинский

Программа вечера

  • Антониу Жобим:
    • «Desafinado» («Не в ладу»)
    • «No more blues» («Хватит тоски»)
    • «The girl from Ipanema» («Девушка из Ипанемы»)
    • «How insensitive» («Глупость»)
    • «Wave» («Волна»)
    • «Once I loved» («Когда-то я любил»)
    • «Meditation» («Медитация»)
    • «Tristy» («Печальная»)
  • Дюк Эллингтон — «Караван»
  • Kенни Дорэм — «Голубая босса»
  • Жозеф Косма — «Осенние листья»
  • Сонни Роллинз — «Святой Фома»
  • Импровизация на испанские мотивы
  • Импровизации на темы популярных песен советских композиторов

Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, программа может быть изменена.

Август
2 августа воскресенье
18:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 600 ₽

