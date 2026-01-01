Concerto Grosso. Шедевры Барокко

Классика барокко: концерт ансамбля «Эрмитаж» в Доме музыки

Ансамбль солистов «Эрмитаж» под руководством художественного руководителя, дирижера и солиста Ильи Норштейна приглашает вас на вечер, посвященный выдающимся произведениям эпохи барокко.

Программа концерта

В программе прозвучат:

Г.Ф. Гендель — Концерт для скрипки и струнных си-бемоль мажор

Т. Альбинони — Кончерто гроссо ре минор для струнных

И.Г. Пизендель — Концерт для скрипки и струнных соль минор

Д. Скарлатти — Кончерто гроссо для струнных до минор

Искусство барокко

Эпоха барокко известна своей эмоциональной выразительностью. Музыка этого времени была призвана вызывать у слушателей живые чувства, используя экспрессивные мелодии и контрастные звучания. Вечер будет отмечен произведениями, которые демонстрируют всю мощь и красоту жанра кончерто гроссо, созданного для солистов и полного состава ансамбля.

Об ансамбле «Эрмитаж»

Спустя более 25 лет своей деятельности «Эрмитаж» стал незаменимым представителем классической музыки, привнося в свои концерты элементы кроссовера и привлекая внимание широкой аудитории. От замысловатого барокко до зажигательного аргентинского танго — репертуар ансамбля впечатляет своей разнообразием.

Илья Норштейн

Илья Норштейн — скрипач и дирижер, окончивший Московскую консерваторию и обладающий богатым опытом в музыкальном искусстве. С 2020 года он является художественным руководителем ансамбля «Эрмитаж» и дирижирует московским театром «Новая Опера». Его талант и стремление развивать классическую музыку делают каждое выступление ансамбля особенным.

Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Продолжительность мероприятия составит два отделения по 45 минут.