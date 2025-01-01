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Свидание иглу арт
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Киноафиша Свидание иглу арт

Свидание иглу арт

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Романтическое свидание в Москве

В Центре современного искусства М'АРС открыто уникальное событие – «Свидание ИГЛУ АРТ». Это не просто прогулка по выставкам, а романтическое свидание на крыше в стеклянной иглу, где вас ждут игристые напитки и восточные сладости. Здесь открываются захватывающие виды на старинные особняки и тихие переулки Москвы.

ИГЛУ АРТ – это оригинальный подарок, который можно преподнести своим «вторым половинкам». Это возможность провести время тет-а-тет в романтической обстановке, обсудить искусство и любовь.

Формат мероприятия

Сеансы акции для двоих проходят каждые два часа. Парный билет включает:

  • Свидание с шампанским и сладостями (1 час 20 минут)
  • Посещение одной из выставок, выбранной вами из списка (40 минут)

Выбор выставок

Вы можете выбрать одну из следующих выставок:

  • «ГОРОД САД: Мультивселенные» (0+) – Два зала с тотальными инсталляциями, которые сопровождаются световым и звуковым дизайном. В первом зале зрители увидят создание вселенной и рождение героев. Во втором зале можно будет создать собственную вселенную с помощью VR-мастерской от VK.
  • «АЛХИМИЯ ИСКУССТВА» (0+) – Мультиформатный проект на двух знаковых локациях: Арт-мансарде и крыше М'АРСа. Выставка объединяет арт-объекты различных авторов и жанров, от стрит-арта до digital-инсталляций.
  • «Живёшь лишь однажды» (18+) – Арт-VR инсталляция, предлагающая виртуальное путешествие по шедевру живописи Иеронима Босха «Сад земных наслаждений». Зрители смогут погрузиться в размышления о сладострастии, которые до сих пор остаются загадкой.
  • VR-инсталляции (6+):
    • «МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!» – Виртуальное путешествие в открытый космос с приключениями и неожиданными препятствиями в невесомости. Узнайте интересные факты о МКС и насладитесь удивительными видами Земли из космоса!
    • «ЭПИЧЕСКИЕ ГОРКИ» – Виртуальный аттракцион с захватывающими моментами в эпоху динозавров и средневековья. Смелые зрители смогут не только прокатиться, но и пострелять на ходу!
    • «КОД СВЕТА» – Уникальная возможность увидеть и прочувствовать силу трансформационных инсталляций, завоевавших признание на международных мультимедиа-арт фестивалях.

Не упустите шанс провести незабываемый вечер в атмосфере искусства и романтики. Билеты уже в продаже!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
14:00 от 5100 ₽ 16:00 от 5100 ₽ 18:00 от 5100 ₽ 20:00 от 5100 ₽
24 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
14:00 от 5100 ₽ 16:00 от 5100 ₽ 18:00 от 5100 ₽ 20:00 от 5100 ₽
25 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
14:00 от 5100 ₽ 16:00 от 5100 ₽ 18:00 20:00 от 5100 ₽
27 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
14:00 от 5300 ₽ 16:00 от 5300 ₽
28 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
14:00 от 5100 ₽ 16:00 от 5100 ₽ 18:00 от 5100 ₽ 20:00 от 5100 ₽
29 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
14:00 от 5100 ₽ 16:00 от 5100 ₽ 18:00 от 5100 ₽ 20:00 от 5100 ₽
30 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
14:00 от 5100 ₽ 16:00 от 5100 ₽ 18:00 от 5100 ₽ 20:00 от 5100 ₽
31 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
14:00 от 5100 ₽ 16:00 от 5100 ₽ 18:00 от 5100 ₽ 20:00 от 5100 ₽

В ближайшие дни

VR Gallery
16+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
VR Gallery
22 августа в 19:00 Музей Artdynamics
от 950 ₽
VR Gallery
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Интерактивный Новые медиа Современное искусство
VR Gallery
9 августа в 14:00 Музей Artdynamics
от 1100 ₽
Futurione
0+
Интерактивный
Futurione
28 августа в 13:40 Арт-пространство Futurione
от 1670 ₽
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