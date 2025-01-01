Романтическое свидание в Москве

В Центре современного искусства М'АРС открыто уникальное событие – «Свидание ИГЛУ АРТ». Это не просто прогулка по выставкам, а романтическое свидание на крыше в стеклянной иглу, где вас ждут игристые напитки и восточные сладости. Здесь открываются захватывающие виды на старинные особняки и тихие переулки Москвы.

ИГЛУ АРТ – это оригинальный подарок, который можно преподнести своим «вторым половинкам». Это возможность провести время тет-а-тет в романтической обстановке, обсудить искусство и любовь.

Формат мероприятия

Сеансы акции для двоих проходят каждые два часа. Парный билет включает:

Свидание с шампанским и сладостями (1 час 20 минут)

Посещение одной из выставок, выбранной вами из списка (40 минут)

Выбор выставок

Вы можете выбрать одну из следующих выставок:

«ГОРОД САД: Мультивселенные» (0+) – Два зала с тотальными инсталляциями, которые сопровождаются световым и звуковым дизайном. В первом зале зрители увидят создание вселенной и рождение героев. Во втором зале можно будет создать собственную вселенную с помощью VR-мастерской от VK.

– Два зала с тотальными инсталляциями, которые сопровождаются световым и звуковым дизайном. В первом зале зрители увидят создание вселенной и рождение героев. Во втором зале можно будет создать собственную вселенную с помощью VR-мастерской от VK. «АЛХИМИЯ ИСКУССТВА» (0+) – Мультиформатный проект на двух знаковых локациях: Арт-мансарде и крыше М'АРСа. Выставка объединяет арт-объекты различных авторов и жанров, от стрит-арта до digital-инсталляций.

– Мультиформатный проект на двух знаковых локациях: Арт-мансарде и крыше М'АРСа. Выставка объединяет арт-объекты различных авторов и жанров, от стрит-арта до digital-инсталляций. «Живёшь лишь однажды» (18+) – Арт-VR инсталляция, предлагающая виртуальное путешествие по шедевру живописи Иеронима Босха «Сад земных наслаждений». Зрители смогут погрузиться в размышления о сладострастии, которые до сих пор остаются загадкой.

– Арт-VR инсталляция, предлагающая виртуальное путешествие по шедевру живописи Иеронима Босха «Сад земных наслаждений». Зрители смогут погрузиться в размышления о сладострастии, которые до сих пор остаются загадкой. VR-инсталляции (6+) : «МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!» – Виртуальное путешествие в открытый космос с приключениями и неожиданными препятствиями в невесомости. Узнайте интересные факты о МКС и насладитесь удивительными видами Земли из космоса! «ЭПИЧЕСКИЕ ГОРКИ» – Виртуальный аттракцион с захватывающими моментами в эпоху динозавров и средневековья. Смелые зрители смогут не только прокатиться, но и пострелять на ходу! «КОД СВЕТА» – Уникальная возможность увидеть и прочувствовать силу трансформационных инсталляций, завоевавших признание на международных мультимедиа-арт фестивалях.

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Не упустите шанс провести незабываемый вечер в атмосфере искусства и романтики. Билеты уже в продаже!