Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Лекция «Эдгар Дега и мир парижского балета»
Билеты от 500₽
Киноафиша Лекция «Эдгар Дега и мир парижского балета»

Лекция «Эдгар Дега и мир парижского балета»

16+
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О выставке

Лекция о Эдгаре Дега и парижском балете в Люмьер-Холле

В Люмьер-Холле пройдет увлекательная лекция, посвященная творчеству знаменитого художника Эдгара Дега и миру парижского балета. Ирина Кустова, историк искусства и арт-менеджер, поделится своими знаниями о том, как Дега замечал и запечатлевал усталые позы балерин, а также тусклый свет репетиционного зала.

Балет: искусство и реальность

Этот мастер лекции расскажет, как Дега демонстрировал балет как живой мир, где реальность и искусство пересекаются. Вам предстоит узнать, что происходит за кулисами изящного и волшебного мира классического танца. Представьте себе тусклый свет репетиционного зала, шелест пачек и усталые позы балерин у станка. Все эти элементы Дега запечатлевал в своих работах, показывая балет не как праздник, а как подлинное искусство.

Кому интересна лекция?

Лекция будет особенно интересна тем, кто увлекается искусством и балетом. Ирина Кустова с удовольствием поделится своими исследованиями и откроет для вас новые грани творчества Дега.

Обратите внимание, что количество мест ограничено!

Купить билет на выставка Лекция «Эдгар Дега и мир парижского балета»

Помощь с билетами
Июнь
27 июня суббота
19:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 500 ₽

В ближайшие дни

«Шоу Трумана. Книга, фильм, образ»
16+
Лекция

«Шоу Трумана. Книга, фильм, образ»

25 июля в 19:00 Пространство «Люмьер-холл»
от 350 ₽
Руслан Юсуфов. Человек будущего
16+
Лекция

Руслан Юсуфов. Человек будущего

9 июня в 19:30 Лекторий «Прямая речь»
от 3500 ₽
«Фрида Кало. Несломленная». Фотовыставка и иммерсивное шоу
18+
Живопись Интерактивный Классическое искусство

«Фрида Кало. Несломленная». Фотовыставка и иммерсивное шоу

27 мая в 19:30 Пространство «Люмьер-холл»
от 500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше