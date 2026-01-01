Лекция о Эдгаре Дега и парижском балете в Люмьер-Холле

В Люмьер-Холле пройдет увлекательная лекция, посвященная творчеству знаменитого художника Эдгара Дега и миру парижского балета. Ирина Кустова, историк искусства и арт-менеджер, поделится своими знаниями о том, как Дега замечал и запечатлевал усталые позы балерин, а также тусклый свет репетиционного зала.

Балет: искусство и реальность

Этот мастер лекции расскажет, как Дега демонстрировал балет как живой мир, где реальность и искусство пересекаются. Вам предстоит узнать, что происходит за кулисами изящного и волшебного мира классического танца. Представьте себе тусклый свет репетиционного зала, шелест пачек и усталые позы балерин у станка. Все эти элементы Дега запечатлевал в своих работах, показывая балет не как праздник, а как подлинное искусство.

Кому интересна лекция?

Лекция будет особенно интересна тем, кто увлекается искусством и балетом. Ирина Кустова с удовольствием поделится своими исследованиями и откроет для вас новые грани творчества Дега.

Обратите внимание, что количество мест ограничено!