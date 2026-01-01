Булгаковский мир: искусство, кино и культура

Приглашаем вас на уникальные творческие встречи, которые раскроют многогранный мир Михаила Булгакова. В рамках мероприятий мы обсудим не только творчество самого автора, но и его влияние на современных художников, писателей и театральных деятелей.

100-летие значимых событий в жизни Булгакова

2025 год ознаменовался столетием множества ключевых моментов в творчестве Михаила Афанасьевича. В январе – марте этого года была написана повесть «Собачье сердце», а в альманахе «Недра» была опубликована повесть «Роковые яйца». Также в это время в журнале «Россия» вышла вторая часть «Белой гвардии».

Булгаков получил приглашение от МХАТ для инсценировки своего романа, что стало толчком для работы над пьесой «Дни Турбиных». В середине 1925 года, по приглашению поэта Максимилиана Волошина, писатель совершает поездку в Коктебель с второй женой Любовью Евгеньевной. Здесь он участвует в круизе вокруг берегов Крыма, что вдохновляет его на написание очерка «Путешествие по Крыму».

Творческое наследие и дневник писателя

В 1925 году выходит сборник «Дьяволиада», а также публикуются первые рассказы из цикла «Записки юного врача». В этот период Булгаков представляет пьесу «Белая гвардия» и начинает работать над «Зойкиной квартирой».

Особое значение писатель придаёт своему дневнику «Под пятой» (1921-1926), где он делится впечатлениями о литературной жизни Москвы и России. Это был один из тех редких годов, когда Булгаков начинает верить в свою судьбу как писателя, стремящегося к самовыражению в условиях советской действительности.

В рамках встречи мы также обратим внимание на воспоминания Любови Евгеньевны Белозерской, опубликованные под названием «О, мед воспоминаний!» в 1979 году. Это даст возможность осмыслить изменения, произошедшие с Михаилом Булгаковым, его адаптацию к жизни в новом обществе и неизменную верность русской культуре.

Лектор

Заниматься погружением в мир Булгакова будет Ирина Яковлевна Горпенко-Мягкова – известный булгаковед с многолетним стажем работы в Доме Булгакова. Она раскроет перед вами тайны творчества писателя и его влияние на современное искусство.