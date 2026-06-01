Экскурсия по следам Булгакова: театр и история в одном флаконе

Театр имени М.А. Булгакова приглашает на уникальную экскурсию на экскурсионном трамвае «302-БиС» и в музей «Нехорошая квартира». Этот трамвай, единственный в своём роде, переносит участников в начало XX века, когда творил сам Михаил Булгаков.

Трамвай времени

Каждую неделю на улицах Москвы курсирует трамвай, который становится настоящей машиной времени. Во время поездки экскурсовод расскажет о том, как менялась Москва, о её судьбе и о том, проходили ли рельсы на Патриарших прудах. Увидим места из произведений Булгакова, включая дом Грибоедова и переулок, в котором познакомились Мастер и Маргарита.

Булгаковский Дом

Первая остановка - музей «Булгаковский Дом», где мы узнаем о различных гранях жизни писателя: Булгакове-враче, Булгакове-писателе и Булгакове-драматургe. Экскурсия развеет тайны о Маргарите, о прототипах персонажей и о том, как складывалась личная жизнь Мастера.

Нехорошая квартира

Завершится экскурсия посещением «Нехорошей квартиры», где гости смогут увидеть быт 1920-х годов. Это отличная возможность не только поклонникам творчества Булгакова, но и всем, кто интересуется историей Москвы и литературой.