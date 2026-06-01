Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Три богатыря. Ни дня без подвига 3» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Экскурсия «Трамвай 302-БИС+Нехорошая квартира»
Билеты от 2000₽
Киноафиша Экскурсия «Трамвай 302-БИС+Нехорошая квартира»

Экскурсия «Трамвай 302-БИС+Нехорошая квартира»

12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О выставке

Экскурсия по следам Булгакова: театр и история в одном флаконе

Театр имени М.А. Булгакова приглашает на уникальную экскурсию на экскурсионном трамвае «302-БиС» и в музей «Нехорошая квартира». Этот трамвай, единственный в своём роде, переносит участников в начало XX века, когда творил сам Михаил Булгаков.

Трамвай времени

Каждую неделю на улицах Москвы курсирует трамвай, который становится настоящей машиной времени. Во время поездки экскурсовод расскажет о том, как менялась Москва, о её судьбе и о том, проходили ли рельсы на Патриарших прудах. Увидим места из произведений Булгакова, включая дом Грибоедова и переулок, в котором познакомились Мастер и Маргарита.

Булгаковский Дом

Первая остановка - музей «Булгаковский Дом», где мы узнаем о различных гранях жизни писателя: Булгакове-враче, Булгакове-писателе и Булгакове-драматургe. Экскурсия развеет тайны о Маргарите, о прототипах персонажей и о том, как складывалась личная жизнь Мастера.

Нехорошая квартира

Завершится экскурсия посещением «Нехорошей квартиры», где гости смогут увидеть быт 1920-х годов. Это отличная возможность не только поклонникам творчества Булгакова, но и всем, кто интересуется историей Москвы и литературой.

Купить билет на выставка Экскурсия «Трамвай 302-БИС+Нехорошая квартира»

Помощь с билетами
Июнь
Июль
25 июня четверг
19:00
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
от 2000 ₽
2 июля четверг
19:00
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
от 2000 ₽
9 июля четверг
19:00
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
от 2000 ₽
16 июля четверг
19:00
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
от 2000 ₽
23 июля четверг
19:00
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
от 2000 ₽
30 июля четверг
19:00
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Алла Гербер. Шестидесятые: в жизни и на экране
16+
Лекция

Алла Гербер. Шестидесятые: в жизни и на экране

23 июня в 19:30 Лекторий «Прямая речь»
от 3000 ₽
Мастер-класс
0+
Мастер-класс

Мастер-класс

20 июня в 09:00 Глебовский ДК
от 300 ₽
Интерактивный лазерный тир
6+
Интерактивный

Интерактивный лазерный тир

20 июня в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 16000 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше