Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Световые столы
Киноафиша Световые столы

Световые столы

0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+

О выставке

Творческие занятия для детей в театре «Кот Вильям»

В театре «Кот Вильям» проходят увлекательные занятия по развитию детей с использованием световых столов. Педагог Татьяна Иващенко помогает детям развивать мелкую моторику и тактильную чувствительность, работая с песчинками.

Каждое занятие тематическое: участники изучают животных, растения, различия между городской и деревенской жизнью, а также стремятся понять эмоции, рассматривая картины известных художников. Использование природного материала способствует развитию воображения и познанию окружающего мира.

Занятия с Татьяной Иващенко

Под руководством педагога раннего развития Татьяны Иващенко, работающей в театре с 2018 года, дети получают возможность не только рисовать, но и изучать новое. Татьяна по образованию филолог-русист, что позволяет ей подходить к обучению творчески и увлекательно.

Темы занятий

  • «Что это за птица»
  • «Под грибом»
  • «Легкий хлеб»
  • «Мужик и медведь»
  • «Каша из топора»
  • «Мойдодыр»
  • «Мешок яблок»
  • «Хвосты»
  • «Мышонок и карандаш»
  • «Петушок и солнышко»

Занятия идеально подойдут для родителей, стремящихся к всестороннему развитию своих детей через творческие и образовательные активности.

Источник: kotwilliam.ru

Купить билет на выставка Световые столы

Помощь с билетами
В других городах
Май
Июнь
31 мая воскресенье
11:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1500 ₽
2 июня вторник
17:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1500 ₽
7 июня воскресенье
11:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1500 ₽
14 июня воскресенье
11:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1500 ₽
16 июня вторник
17:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1500 ₽
21 июня воскресенье
11:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1500 ₽
28 июня воскресенье
11:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1500 ₽
30 июня вторник
17:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
0+
Мастер-класс

Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»

28 мая в 13:00 Музей «В Тишине»
от 800 ₽
Рисуем в море акварелью. Приключение на парусной яхте
16+
Мастер-класс

Рисуем в море акварелью. Приключение на парусной яхте

16 июля в 19:00 Речной яхт-клуб профсоюзов
от 7800 ₽
Культурный бар-маршрут по центру Петербурга с дегустацией питерских настоек
18+
Экскурсия

Культурный бар-маршрут по центру Петербурга с дегустацией питерских настоек

28 мая в 19:00 Гауптвахта на Сенной
от 3500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше