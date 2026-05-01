Творческие занятия для детей в театре «Кот Вильям»

В театре «Кот Вильям» проходят увлекательные занятия по развитию детей с использованием световых столов. Педагог Татьяна Иващенко помогает детям развивать мелкую моторику и тактильную чувствительность, работая с песчинками.

Каждое занятие тематическое: участники изучают животных, растения, различия между городской и деревенской жизнью, а также стремятся понять эмоции, рассматривая картины известных художников. Использование природного материала способствует развитию воображения и познанию окружающего мира.

Занятия с Татьяной Иващенко

Под руководством педагога раннего развития Татьяны Иващенко, работающей в театре с 2018 года, дети получают возможность не только рисовать, но и изучать новое. Татьяна по образованию филолог-русист, что позволяет ей подходить к обучению творчески и увлекательно.

Темы занятий

«Что это за птица»

«Под грибом»

«Легкий хлеб»

«Мужик и медведь»

«Каша из топора»

«Мойдодыр»

«Мешок яблок»

«Хвосты»

«Мышонок и карандаш»

«Петушок и солнышко»

Занятия идеально подойдут для родителей, стремящихся к всестороннему развитию своих детей через творческие и образовательные активности.

