В театре «Кот Вильям» проходят увлекательные занятия по развитию детей с использованием световых столов. Педагог Татьяна Иващенко помогает детям развивать мелкую моторику и тактильную чувствительность, работая с песчинками.
Каждое занятие тематическое: участники изучают животных, растения, различия между городской и деревенской жизнью, а также стремятся понять эмоции, рассматривая картины известных художников. Использование природного материала способствует развитию воображения и познанию окружающего мира.
Под руководством педагога раннего развития Татьяны Иващенко, работающей в театре с 2018 года, дети получают возможность не только рисовать, но и изучать новое. Татьяна по образованию филолог-русист, что позволяет ей подходить к обучению творчески и увлекательно.
Занятия идеально подойдут для родителей, стремящихся к всестороннему развитию своих детей через творческие и образовательные активности.
Источник: kotwilliam.ru