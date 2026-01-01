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Никита Образцов. Трансгуманизм: религия XXl века? Религиоведческий разбор
Киноафиша Никита Образцов. Трансгуманизм: религия XXl века? Религиоведческий разбор

Никита Образцов. Трансгуманизм: религия XXl века? Религиоведческий разбор

6+
Возраст 6+

О выставке

Лекция о трансгуманизме в Тренинговом центре «Измайловский»

Приглашаем вас на лекцию Никиты Образцова, посвященную актуальной теме трансгуманизма. Это интеллектуальное движение объединило исследователей, технологических предпринимателей и множество людей, стремящихся к радикальным изменениям в своей жизни.

Трансгуманизм предполагает не просто использование новых технологий, но и возможность буквально победить смерть. Идеи о заморозке тела, загрузке сознания в компьютер и продлении жизни с помощью биотехнологий уже не кажутся фантастикой. Однако при глубоком анализе становится очевидно, что трансгуманизм имеет много общего с религией.

О спикере

Никита Образцов — магистр Санкт-Петербургского государственного университета, лектор просветительского проекта «Правое полушарие интроверта» и автор книги «Религии мира». Его внимание уделяется современным религиозным тенденциям и процессам трансформации вероучений.

Образцов — популяризатор религиоведения, придерживающийся нейтрального подхода к религии и акцентирующий внимание на её понимании через призму носителей. Он также осознает методологические ограничения науки, что придаёт его исследованию особую глубину.

Не упустите возможность узнать больше о том, как трансгуманизм формирует новые представления о жизни и смерти, и в чём его связи с религиозными учениями.

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В других городах
Сентябрь
18 сентября пятница
19:00
Тренинг-центр «Измайловский» Санкт-Петербург, Измайловский просп., 2

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