Лекция о трансгуманизме в Тренинговом центре «Измайловский»

Приглашаем вас на лекцию Никиты Образцова, посвященную актуальной теме трансгуманизма. Это интеллектуальное движение объединило исследователей, технологических предпринимателей и множество людей, стремящихся к радикальным изменениям в своей жизни.

Трансгуманизм предполагает не просто использование новых технологий, но и возможность буквально победить смерть. Идеи о заморозке тела, загрузке сознания в компьютер и продлении жизни с помощью биотехнологий уже не кажутся фантастикой. Однако при глубоком анализе становится очевидно, что трансгуманизм имеет много общего с религией.

О спикере

Никита Образцов — магистр Санкт-Петербургского государственного университета, лектор просветительского проекта «Правое полушарие интроверта» и автор книги «Религии мира». Его внимание уделяется современным религиозным тенденциям и процессам трансформации вероучений.

Образцов — популяризатор религиоведения, придерживающийся нейтрального подхода к религии и акцентирующий внимание на её понимании через призму носителей. Он также осознает методологические ограничения науки, что придаёт его исследованию особую глубину.

Не упустите возможность узнать больше о том, как трансгуманизм формирует новые представления о жизни и смерти, и в чём его связи с религиозными учениями.