Владимирский дворец: экскурс в мир императорского блеска
6+

О выставке

Уникальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Владимирский дворец на Неве по праву считается не просто музеем, а живым домом с богатой историей. Здесь даже воздух, кажется, хранит память о своих хозяевах. Его внутренние интерьеры созданы в ритме флорентийского палаццо: строгие линии, мягкий свет, блеск шёлка и тёплое дерево создают уникальную атмосферу.

В ходе экскурсии вы сможете прогуляться по парадным и камерным пространствам и увидеть дворец таким, каким его знала великая княжеская семья. В программе:

  • Малиновая гостиная — шёлковые стены, ренессансная мебель, венецианская люстра.
  • Мавританский будуар Марии Павловны — восточные узоры, мягкие тени и лепнина.
  • Дубовый зал — массивные панели и двери, окна с видом на Неву и Петропавловскую крепость.
  • Зимний сад — пальмы, рассеянный свет, фонтан с морским чудовищем начала XX века.
  • Иногда — кабинеты, библиотека, служебные коридоры (в зависимости от доступности).

Мы идём небольшой группой, что позволяет задержаться у окна, внимательно рассмотреть детали и сделать интересные снимки.

Важно знать

  • Дворец является действующим Домом учёных, поэтому часть помещений может быть временно закрыта.
  • Это один из самых сохранившихся дворцов Романовых с подлинными интерьерами XIX века.

Организационные детали

  • Важно: зарегистрируйте билет у организатора. Регистрация обязательна: без неё вы не сможете получить контакты гида и точку встречи. Регистрация осуществляется с 10:00 до 18:00 через Телеграм-бот. Телеграм-бот: t.me/HIDDENBURG_bot Без регистрации вход невозможен.
  • Вести фото- и видеосъёмку здесь можно только на телефоны и планшеты — таковы правила дворца.
  • Экскурсия подходит взрослым и детям от 6 лет.
  • Участникам групповой экскурсии доступен вход в личные апартаменты великокняжеской семьи и парадные залы.
  • Отмена или перенос оплаченной экскурсии возможны не менее чем за 72 часа до её начала.

Июнь
Июль
Август
1 июня понедельник
11:30
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 1625 ₽
4 июня четверг
