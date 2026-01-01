Уникальная экскурсия в Санкт-Петербурге
Владимирский дворец на Неве по праву считается не просто музеем, а живым домом с богатой историей. Здесь даже воздух, кажется, хранит память о своих хозяевах. Его внутренние интерьеры созданы в ритме флорентийского палаццо: строгие линии, мягкий свет, блеск шёлка и тёплое дерево создают уникальную атмосферу.
В ходе экскурсии вы сможете прогуляться по парадным и камерным пространствам и увидеть дворец таким, каким его знала великая княжеская семья. В программе:
- Малиновая гостиная — шёлковые стены, ренессансная мебель, венецианская люстра.
- Мавританский будуар Марии Павловны — восточные узоры, мягкие тени и лепнина.
- Дубовый зал — массивные панели и двери, окна с видом на Неву и Петропавловскую крепость.
- Зимний сад — пальмы, рассеянный свет, фонтан с морским чудовищем начала XX века.
- Иногда — кабинеты, библиотека, служебные коридоры (в зависимости от доступности).
Мы идём небольшой группой, что позволяет задержаться у окна, внимательно рассмотреть детали и сделать интересные снимки.
Важно знать
- Дворец является действующим Домом учёных, поэтому часть помещений может быть временно закрыта.
- Это один из самых сохранившихся дворцов Романовых с подлинными интерьерами XIX века.
Организационные детали
- Важно: зарегистрируйте билет у организатора. Регистрация обязательна: без неё вы не сможете получить контакты гида и точку встречи. Регистрация осуществляется с 10:00 до 18:00 через Телеграм-бот. Телеграм-бот: t.me/HIDDENBURG_bot Без регистрации вход невозможен.
- Вести фото- и видеосъёмку здесь можно только на телефоны и планшеты — таковы правила дворца.
- Экскурсия подходит взрослым и детям от 6 лет.
- Участникам групповой экскурсии доступен вход в личные апартаменты великокняжеской семьи и парадные залы.
- Отмена или перенос оплаченной экскурсии возможны не менее чем за 72 часа до её начала.