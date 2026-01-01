Просмотр и обсуждение фильма «Балканский рубеж» с участником событий, ставших его документальной основой
Просмотр и обсуждение фильма «Балканский рубеж» с участником событий, ставших его документальной основой

Возраст 16+

О выставке

Киноклуб в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на просмотр и обсуждение фильма «Балканский рубеж» с участником событий, ставших его документальной основой, Константином Севенардом. Это уникальная возможность задать вопросы и услышать firsthand очевидца исторических событий.

О фильме

«Балканский рубеж» — российский военный боевик, выпущенный в 2019 году. Фильм повествует о событиях 1999 года во время конфликта в Югославии. Сюжет сосредоточен на действиях российского спецназа, который получает задачу захватить стратегически важный аэропорт Слатина в Косово.

Картина объединяет элементы экшена и драмы, подчеркивая героизм и моральные дилеммы, с которыми сталкиваются ее персонажи. История раскрывает сложные аспекты войны и личные выборы, которые принимают военные на поле боя.

Информация о мероприятии

Стоимость билета составляет 1000 рублей. Участникам мероприятия предоставляется 50% скидка на посещение экспозиции музея Грааля династии Севенардов-Кшесинских.

Не упустите шанс увидеть фильм и обсудить его с живым свидетелем исторических событий!

14 июня воскресенье
16:00
Музей Грааля династии Севенардов-Кшесинских Санкт-Петербург, Гагаринская, 24
от 1000 ₽
12 июля воскресенье
16:00
Музей Грааля династии Севенардов-Кшесинских Санкт-Петербург, Гагаринская, 24
от 1000 ₽
9 августа воскресенье
16:00
Музей Грааля династии Севенардов-Кшесинских Санкт-Петербург, Гагаринская, 24
от 1000 ₽

