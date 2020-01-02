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Сваты
Билеты от 600₽
Киноафиша Сваты

Спектакль Сваты

Постановка
Театр на Мельникова 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Народная комедия мюзикл-шоу «Сваты»

Народная комедия «Сваты» — это спектакль, проверенный на бабушках, одобренный дедами и раскритикованный зятьями. В центре сюжета два семейных клана, совершенно чуждых друг другу, которые внезапно оказываются связанными узами неожиданного родства. Если в обычной жизни подобные ситуации разрешаются через тихие чаепития и дипломатические разговоры, то в нашем случае все пойдет совершенно иначе — громче и с песнями!

Противостояние миров

Городские интеллигенты — это люди тонкой душевной организации, воспитанные на классической литературе и правильном оливье. В противоположность им стоят деревенские сваты — народ крепкий, с хитрецой, уверенный, что лучший способ решить любой спор — это шумное застолье с душевными криками: «Выпей с нами!»

Что же будет, если эти миры столкнутся? Ожидайте битву кулинарных традиций: селедка под шубой против трюфельного мусса. Война воспитания: «Не клади локти на стол!» против «Чё встал как неродной?». Музыкальное противостояние: Моцарт в наушниках против частушек под гармонь в три часа ночи.

Веселое шоу для всей семьи

Добро пожаловать на самое громкое, душевное и смешное шоу сезона! После просмотра «Сватов» вы поймете, что жизнь — это не драма, а веселый мюзикл, где все фальшивят (кроме наших актеров!), но стараются от души (наши актеры тоже!).

«Сваты» — это история о том, как совершенно разные люди вдруг понимают, что они, если не одна семья, то уж точно одна большая комедийная ситуация. Приходите всей семьей — будет громко, весело и по-нашему, по-народному! Ведь по-другому такие истории не расскажешь. Только с песнями!

Режиссер
Анна Микульская
В ролях
Константин Барышников
Александр Рычков
Наталия Колоскова
Ольга Петрова
Ксения Соколова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽

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