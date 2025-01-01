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Свадьба
Билеты от 750₽
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Спектакль Свадьба

Постановка
У Никитских ворот 12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+
Билеты от 750₽

О концерте/спектакле

Остросоциальная сатира по Михаилу Зощенко

В основе спектакля «Свадьба» лежит желание Марка Розовского воплотить «мейерхольдовский» подход к театру, вдохновлённый методом «музыкального реализма», который Мейерхольд использовал при постановке «Ревизора». Этот стиль строится на синтезе психологической глубины и условно-знаковой формы. Здесь важны выразительная пластика, точная темпоритмика и переходы от реалистичной бытовой правды к поэтическому гротеску и обратно.

Актёрская техника и дух импровизации
Для такого подхода нужны виртуозные актёры, владеющие сложной техникой исполнения и готовые импровизировать. Розовский делает акцент на гармоничном сочетании текста Зощенко и игрового пространства, где импровизация становится ключевым инструментом раскрытия персонажей.

Музыка как часть спектакля
Музыкальные шлягеры 20–30-х годов не просто сопровождают действие, а становятся частью театрального массива. Музыка органично вплетается в Зощенковскую прозу, усиливая игровую атмосферу и передавая дух времени.

Сатира на повседневность
«Свадьба» – это анекдотическая, но глубоко сатирическая постановка, показывающая деградацию и одичание человека, погружённого в невежество, хамство и абсурд бедной повседневности. Через юмор и гротеск спектакль обнажает уродливые стороны быта, заставляя зрителя смеяться и задумываться одновременно.

Финальный аккорд – «Горько!»
Заключительное слово «горько» звучит как горькая усмешка над трагикомичностью жизни. Розовский превращает «Свадьбу» в яркий, музыкальный и одновременно поучительный театр, где весёлое и печальное существуют в неразрывной связке.

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Василий Рахманин
Вячеслав Пронин
Никита Заболотный
Илья Собакин
Анастасия Добрынина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 августа
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 750 ₽
20 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 750 ₽

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