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Сурганова и оркестр
Киноафиша Сурганова и оркестр

Сурганова и оркестр

Женская поэзия в эклектичной поп-рок-обертке 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Юбилейный Концерт «Сурганова и Оркестр» в Екатеринбурге

Сурганова и Оркестр отмечают важное событие — 20 лет на сцене! Юбилейный концерт станет кульминацией работы над программой, которая готовилась целый год. В этом концерте группа представит лучшие композиции за два десятилетия своей деятельности.

Программа Концерта

В юбилейной программе собраны знаковые песни, которые стали саундтреком для многих важных моментов жизни их поклонников. Концерт будет включать:

  • Знаковые композиции: Самые любимые и знаковые песни, которые олицетворяют 20 лет творчества группы.
  • Аранжировки: Подготовленные специально для юбилейного концерта, они будут звучать в новых интерпретациях.
  • Разнообразие форматов: Группа представит свои песни в исполнении с оркестром, струнным квартетом и в акустике.

История и Значение

За 20 лет Сурганова и Оркестр провели сотни концертов, от акустических до масштабных с оркестрами. Их песни не только поддерживали и вдохновляли, но и возвращали любовь к жизни. Эти музыкальные произведения стали частью важнейших событий в жизни их слушателей.

Юбилейный концерт — это уникальная возможность вспомнить самые ключевые моменты и насладиться музыкой, которая стала неотъемлемой частью вашей жизни. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 22 октября
Волгоградская филармония Волгоград, наб. 62-й Армии, 4
19:00 от 1600 ₽
Новосибирск, 10 ноября
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
19:00 от 1800 ₽
Омск, 20 ноября
Концертный зал Омской филармонии Омск, Ленина, 27а
19:00 от 2000 ₽

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