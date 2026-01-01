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Любовь в стиле а капелла
Киноафиша Любовь в стиле а капелла

Любовь в стиле а капелла

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт «Любовь в стиле A capella»

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт «Любовь в стиле A capella». Это будет удивительное представление, в котором прозвучат зарубежные и российские песни о любви в оригинальных обработках a cappella, с сопровождением beatbox.

Организатором этого интересного мероприятия выступает ансамбль «Маркелловы голоса». Их исполнение обещает быть незабываемым, позволяя зрителям насладиться живым звучанием без инструментов.

Концерт будет особенно интересен любителям классической и инструментальной музыки, а также всем, кто ценит оригинальные музыкальные интерпретации. Не упустите возможность прикоснуться к миру чистого вокального искусства!

Купить билет на концерт Любовь в стиле а капелла

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В других городах
Февраль
12 февраля пятница
19:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 800 ₽

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