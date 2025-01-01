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Страсти по фламенко: Театр танца El Tebi Flamenco
Билеты от 1200₽
Киноафиша Страсти по фламенко: Театр танца El Tebi Flamenco

Страсти по фламенко: Театр танца El Tebi Flamenco

16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Волшебный мир испанского фламенко

Музыка каблуков, звуки кастаньет, чарующие движения рук и взмахи веера... Театр El Tebi Flamenco перенесёт вас в жаркую Андалусию, в мир страсти и эмоций!

Искусство Puro Flamenco

El Tebi Flamenco — уникальный арт-проект, объединивший профессиональных артистов международного уровня. Это танцоры, гитаристы, вокалисты (кантаоры) и перкуссионисты, которые посвящают себя «puro flamenco» — чистому и подлинному фламенко во всей его многогранности.

Шоу, полное страсти

В программе традиционные песни и танцы южной Испании. Страсть, энергия, терпкое канте, изысканная гитара, кастаньеты и зажигательные танцы погружают зрителя в атмосферу летнего вечера в Севилье. Лучшие исполнители создают незабываемую атмосферу, которая окутывает каждого присутствующего.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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20:30 от 1200 ₽
27 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:30 от 1200 ₽
28 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
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