Страсти по фламенко: Театр танца El Tebi Flamenco

Волшебный мир испанского фламенко

Музыка каблуков, звуки кастаньет, чарующие движения рук и взмахи веера... Театр El Tebi Flamenco перенесёт вас в жаркую Андалусию, в мир страсти и эмоций!

Искусство Puro Flamenco

El Tebi Flamenco — уникальный арт-проект, объединивший профессиональных артистов международного уровня. Это танцоры, гитаристы, вокалисты (кантаоры) и перкуссионисты, которые посвящают себя «puro flamenco» — чистому и подлинному фламенко во всей его многогранности.

Шоу, полное страсти

В программе традиционные песни и танцы южной Испании. Страсть, энергия, терпкое канте, изысканная гитара, кастаньеты и зажигательные танцы погружают зрителя в атмосферу летнего вечера в Севилье. Лучшие исполнители создают незабываемую атмосферу, которая окутывает каждого присутствующего.