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Странствия Нильса с дикими гусями
Киноафиша Странствия Нильса с дикими гусями

Странствия Нильса с дикими гусями

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль Ольги Пикколо «Странствия Нильса с дикими гусями» в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на удивительное путешествие с героем спектакля «Странствия Нильса с дикими гусями», созданного по мотивам книги Сельмы Лагерлёф «Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции». Этот спектакль стал результатом также вдохновения автобиографической книги Кристиана Муллека «Полёты с дикими гусями».

Уникальная история о миграции

В 1995 году французский орнитолог Кристиан Муллек возглавил перелет стаи белолобых гусей из Швеции в Германию на дельтаплане собственной конструкции. Он стал первым человеком, которому удалось выполнить эту задачу, помогая диким гусям, оказавшимся под угрозой исчезновения из-за массовых отстрелов.

Муллек применил идею импринтинга, когда новорожденные детеныши воспринимают в качестве родителя то существо, которое они видят в первый раз. На этой основе были созданы фильмы «Расправь крылья» и «Летите домой», рассказывающие о взрослении детей и о том, как важно покинуть зону комфорта, чтобы открыть для себя окружающий мир.

Преображение Нильса

Главному герою спектакля Нильсу тоже повезло: его учителями становятся птицы. Идея спектакля заключается в преображении Нильса, который становится человеком лишь тогда, когда решается на самопожертвование во имя спасения друга. Он возвращается в родной дом через покаяние и осознание: «Я люблю, а значит, я — человек».

Учебник для детей по миру птиц

Книга Лагерлёф изначально задумывалась как учебник для детей по Швеции. Спектакль также выполняет роль путеводителя по миру птиц: дети слушают записи птичьих голосов и отгадывают загадки. Музыка Грига, Сибелиуса, французских клавесинистов и Баха, а также богатая палитра цветного песка делают восприятие спектакля объемным и понятным для детей, раскрывая скрытые смыслы.

Команда спектакля

Режиссёр и автор спектакля — Ольга Пикколо. Художник песочной анимации — Оксана Чунчукова. В музыкальном сопровождении участвуют:

  • Солистка Петербург-концерта — Наталья Капустина (флейта)
  • Дипломант международных конкурсов — Светлана Таипова (фортепиано)
  • Артист Мариинского театра — Александр Широков (скрипка)
  • Учащиеся детских балетных школ — Мария Пикалова и Тимофей Марков
  • Детский хор филармонического общества и учащиеся Детской музыкальной школы Пикколо

Продолжительность и покупка билетов

Продолжительность спектакля составляет 45-50 минут. Обратите внимание, что билеты необходимо приобретать для каждого зрителя, независимо от возраста.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 марта
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
12:00 от 1000 ₽

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