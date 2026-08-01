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Back to the Metal. Cover party
Киноафиша Back to the Metal. Cover party

Back to the Metal. Cover party

18+
Возраст 18+

О концерте

Кавер-концерт «Back to the Metal» в клубе «Zoccolo 2.0»

В клубе «Zoccolo 2.0» состоится мощный кавер-концерт «Back to the Metal». Это событие станет настоящим праздником для поклонников тяжёлой музыки.

В программе концерта — хиты легендарных групп, таких как Pantera, Limp Bizkit, Sepultura, RATM, Slayer, Korn, Metallica, Chimaira, Machine Head и Motörhead. Концерт порадует любителей металлических рифов и мощного звучания.

Кавер-концерт разделён на два больших отделения, в которых зрители смогут насладиться непрерывным потоком музыкальных шедевров тяжёлой зарубежной сцены.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального опыта и насладиться атмосферой живого звука!

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В других городах
Август
23 августа воскресенье
19:00
Zoccolo 2.0 Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 3
от 850 ₽

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