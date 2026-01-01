Оповещения от Киноафиши
О концерте

Стендап на грани: остерегайтесь жесткого юмора!

29 октября в 21:30 для любителей остроумного и бескомпромиссного юмора пройдет уникальное стендап-шоу «На грани», которое не оставит равнодушным никого из зрителей.

Что вас ждет?

Ведущий вечера — популярный комик Вася Габышев. Его неповторимый стиль и способность поднимать самые острые темы привлекают множество поклонников. Каждое выступление — это новый опыт, ведь состав участников остается в тайне до самого выступления!

Информация о мероприятии

Сбор зрителей начинается в 21:00. Убедитесь, что вашем месте выступления свободно, ведь в аншлаге нет ничего удивительного. Билеты можно приобрести за 500 ₽.

Этот стендап — прекрасная возможность насладиться атмосферой живого выступления и получить заряд позитива. Не пропустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!

Январь
14 января среда
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 500 ₽
21 января среда
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 500 ₽
28 января среда
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 500 ₽

