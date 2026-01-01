Стендап на грани

29 октября в 21:30 для любителей остроумного и бескомпромиссного юмора пройдет уникальное стендап-шоу «На грани», которое не оставит равнодушным никого из зрителей.
Ведущий вечера — популярный комик Вася Габышев. Его неповторимый стиль и способность поднимать самые острые темы привлекают множество поклонников. Каждое выступление — это новый опыт, ведь состав участников остается в тайне до самого выступления!
Сбор зрителей начинается в 21:00. Убедитесь, что вашем месте выступления свободно, ведь в аншлаге нет ничего удивительного. Билеты можно приобрести за 500 ₽.
Этот стендап — прекрасная возможность насладиться атмосферой живого выступления и получить заряд позитива. Не пропустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!