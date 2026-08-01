Стендап битва

Битва стендап-комиков: смех на кону!

Приготовьтесь к настоящему зрелищу, где комики сразятся в мастерстве юмора! В этой уникальной битве участвуют талантливые артисты, которые ставят на кон не только свои шутки, но и симпатию зрителей. Только они решат, кто станет победителем и заберет всю сумму банка.

Что ждать от мероприятия

Сбор гостей начнется за час до начала шоу. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы занять лучшие места и сделать заказ из меню бара и кухни. Это отличная возможность насладиться атмосферой перед началом программы.

Важные моменты

Центральное правило — целостная съемка шоу запрещена. Мы не против ваших «сторис», но старайтесь избегать распространения целых шуток комиков.

Помните, вход на мероприятие запрещен людям в состоянии алкогольного опьянения.

Мероприятие имеет возрастное ограничение — 18+.

Чтобы стать частью этого захватывающего вечера, приходите и поддержите своих любимцев! Смех и позитив гарантированы!