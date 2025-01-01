Меню
Сольный стендап концерт Тимур Джанкезов
Сольный стендап концерт Тимур Джанкезов

Сольный стендап концерт Тимур Джанкезов

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт Сольный стендап концерт Тимур Джанкезов

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
23 октября четверг
19:00
Дом культуры учащейся молодежи Краснодар, Пашковская, 146
от 800 ₽
25 октября суббота
19:00
Амакс Конгресс-отель Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, 19
от 1500 ₽
15 ноября суббота
21:00
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
от 1500 ₽
4 декабря четверг
20:00
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
от 800 ₽

Сольный стендап концерт Тимур Джанкезов

