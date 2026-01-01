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Шоу барабанщиков «Чувство ритма». Супергерои
Киноафиша Шоу барабанщиков «Чувство ритма». Супергерои

Шоу барабанщиков «Чувство ритма». Супергерои

6+
Возраст 6+

О концерте

Шоу барабанов «Чувство ритма» в Челябинске

Приглашаем вас на захватывающее шоу, где звуки ударных инструментов перенесут вас в мир супергероев! В программе представлены яркие саундтреки из культовых фильмов и любимых мультфильмов, включая «Звездные войны», «Человек-Паук», «Пираты Карибского моря», «Гарри Поттер», «Холодное сердце», «Охотники за привидениями» и «Интерстеллар».

Зрителей ждут удивительные музыкальные номера, которые откроют им двери в космос и на открытое море, а также встреча с настоящими супергероями! Возможно ли сыграть известные мелодии на ударных? Да! В уникальных аранжировках киномузыки прозвучат такие инструменты, как маримба, вибрафон, ксилофон, колокольчики, а также огромные и маленькие барабаны.

Шоу включает более 50 оркестровых, этнических, световых и мультимедиа барабанов. Заметите, как летающие и светящиеся барабанные палочки, а также необычные предметы, зазвучат в руках профессионалов как настоящие музыкальные инструменты. Это создаст завораживающее звучание знакомых композиций.

О коллективе

Шоу барабанщиков «Чувство ритма» — это ансамбль профессиональных музыкантов из известных оркестров региона. Коллектив активно выступает на сценах Свердловской государственной академической филармонии, Свердловской детской филармонии, а также в филармонических и концертных залах таких городов, как Омск, Тюмень, Оренбург, Челябинск и многих других по всей России.

Продолжительность шоу составляет 75 минут. Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!

Купить билет на концерт Шоу барабанщиков «Чувство ритма». Супергерои

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В других городах
Октябрь
28 октября среда
19:00
ДК ЧТПЗ Челябинск, Новороссийская, 83
от 1300 ₽

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