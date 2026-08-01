Стендап+Джаз: музыкально-комедийная коллаборация

«Стендап+Джаз» — это уникальное шоу, которое сочетает в себе живую джазовую музыку и остроумные выступления стендап-комиков. Оно берет свое начало в традициях первых стендап-клубов Нью-Йорка, где музыканты создавали особую атмосферу, пока зрители готовились к комедийному шоу. Теперь эта традиция возрождается в нашей программе!

Что вас ждет

На сцене выступят лучшие джазовые музыканты города, которые исполнят мировые хиты жанра, а также знаменитые композиции в джазовом исполнении. Вторая половина вечера будет отдана в руки опытных комиков Казани. Их монологи основаны на оригинальных материалах и доступны только в живом исполнении.

Звезды вечера

Каждое мероприятие отличается уникальным составом как музыкантов, так и комиков. Все они являются участниками различных телевизионных и интернет-проектов, поэтому вы можете быть уверены, что скучно не будет!

Информация для зрителей