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Стендап + Джаз
Киноафиша Стендап + Джаз

Стендап + Джаз

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап+Джаз: музыкально-комедийная коллаборация

«Стендап+Джаз» — это уникальное шоу, которое сочетает в себе живую джазовую музыку и остроумные выступления стендап-комиков. Оно берет свое начало в традициях первых стендап-клубов Нью-Йорка, где музыканты создавали особую атмосферу, пока зрители готовились к комедийному шоу. Теперь эта традиция возрождается в нашей программе!

Что вас ждет

На сцене выступят лучшие джазовые музыканты города, которые исполнят мировые хиты жанра, а также знаменитые композиции в джазовом исполнении. Вторая половина вечера будет отдана в руки опытных комиков Казани. Их монологи основаны на оригинальных материалах и доступны только в живом исполнении.

Звезды вечера

Каждое мероприятие отличается уникальным составом как музыкантов, так и комиков. Все они являются участниками различных телевизионных и интернет-проектов, поэтому вы можете быть уверены, что скучно не будет!

Информация для зрителей

  • Продолжительность шоу: 2 часа (первый час — джазовое выступление, второй — стендап от трёх комиков).
  • Сбор гостей: 18:30.
  • Возрастное ограничение: 18+. При входе могут попросить предъявить документ, удостоверяющий личность.

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В других городах
Август
Сентябрь
13 августа четверг
18:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1500 ₽
20 августа четверг
18:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1500 ₽
27 августа четверг
18:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1500 ₽
3 сентября четверг
18:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1500 ₽
10 сентября четверг
18:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1500 ₽

В ближайшие дни

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6+
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12+
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