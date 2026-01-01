Оповещения от Киноафиши
Старушка на миллион
Киноафиша Старушка на миллион

Спектакль Старушка на миллион

Постановка
Ростовский молодежный театр 16+
Режиссер Дамир Салимзянов
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Непредсказуемый синтез жанров: комедия, триллер и мелодрама в одном спектакле

В спектакле соединяются комедия, триллер и мелодрама, создавая уникальную атмосферу. Сюжет разворачивается вокруг полицейского патруля, который преследует группу аферистов. Их цель — нажиться за счёт добрейшей и слегка странной старушки Полли Кларк.

Перипетии происходят в заброшенном особняке, где живёт главная героиня. Аферисты, казалось бы, всеми силами пытаются избавиться от неё, но исключительно везучая старушка оказывается невредимой. Её обаяние и жизнелюбие действуют на преступников волшебным образом, и, как ни странно, они начинаются становится настоящими друзьями.

Спектакль обещает множественные неожиданности и запоминающиеся моменты. В нём зрители столкнутся с вопросами морального выбора, дружбы и способности менять людей. Череда комичных и напряжённых ситуаций создаёт яркие образы, которые запомнятся надолго.

Не упустите шанс увидеть, как под напором жизненной силы старушки, даже самые мрачные преступники способны на преображение. Это история о том, что настоящая дружба может возникнуть даже в самых неожиданных обстоятельствах.

29 марта воскресенье
18:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 1000 ₽
11 апреля суббота
18:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 600 ₽

Фотографии

Старушка на миллион Старушка на миллион Старушка на миллион

