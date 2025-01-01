Новогодний кукольный спектакль «Щелкунчик» в Ростове-на-Дону

Наверное, мечта каждого малыша, чтобы его игрушки однажды ожили. Где же им оживать, как ни в театре кукол? Эту фантастическую историю расскажет вам загадочный мастер кукол Дроссельмейер.

Волшебная новогодняя история

В канун Рождества ожившие куклы танцуют и поют веселые песенки. Среди них есть и зловещая Мышильда со своим сыночком, Мышиным Королем, и, конечно, отважный и прекрасный Принц. Здесь добро побеждает зло, а самопожертвование вознаграждается.

Перед вами раскроется целый мир детских грез и фантазий. Яркие декорации, красивые куклы и умелая игра света создадут атмосферу волшебства. Великолепная музыка П. И. Чайковского перенесет зрителей в сказочный мир, где нет ничего невозможного.

Почему стоит посетить?

Спектакль «Щелкунчик» — это не только увлекательная история, но и возможность увидеть искусство кукольного театра в ярком исполнении. Не упустите шанс подарить своим детям незабываемые впечатления!