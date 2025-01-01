Меню
Осень
Киноафиша Осень

Спектакль Осень

Постановка
МХТ им. Чехова 18+
Возраст 18+
О спектакле

Премьера спектакля «Осень»

 Это постановка по рассказу Августа Стриндберга, в центре которой находятся мужчина и женщина, пережившие десять лет совместной жизни. С течением времени трепет первых чувств и жар страсти уступили место рутине и быту, однако память о былом все еще жива в сердцах героев.

Сюжет и идеи

Спектакль «Осень» рассказывает о паре, которая после двадцати лет брака осознает, что их отношения стали пустыми и безрадостными. В попытке вернуть былые чувства, супруги назначают встречу в том городе, где их любовь находила свое расцвет. Это символическое путешествие позволяет героям переосмыслить свои отношения и открыть новые горизонты в жизни.

Команда и исполнители

Участие в создании спектакля принимают известные актеры и режиссеры, такие как Быстров А., Соловьев К., Гончаров А. и другие талантливые исполнители. Их мастерство и энергия придают постановке особую глубину и эмоциональность.

Почему стоит посмотреть?

Спектакль «Осень» предлагает глубокий психологический анализ персонажей и их взаимодействия, что делает его особенно привлекательным для зрителей, ценящих драмы. Насыщенный психоэмоциональным содержанием, он способен затронуть самые тонкие струны человеческой души, привлекая любителей сложных и многогранных сюжетов.

Режиссер
Андрей Гончаров
В ролях
Ольга Литвинова
Артем Быстров
Купить билет на спектакль Осень

Январь
11 января воскресенье
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 3500 ₽
17 января суббота
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 3500 ₽

Фотографии

Осень Осень Осень Осень Осень Осень Осень

