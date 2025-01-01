Спектакль «Старший сын» по А. Вампилову на Другой сцене Современника

Холодным весенним вечером два молодых человека, опоздавших на последнюю электричку, оказываются в затруднительном положении. В поисках ночлега они звонят в дверь первой попавшейся квартиры. Чтобы уговорить хозяев впустить их, один из парней выдает себя за сына владельца, о котором тот даже не подозревал.

Так у отставного музыканта Сарафанова появляется «старший сын», а его детям — старший брат. Не подозревая о грядущих сюрпризах, новоиспеченный «сын» Бусыгин попадает в ситуацию, которая изменит жизни всех жильцов квартиры.

Тема и смысл

Режиссер спектакля Алёна Лаптева делится своими мыслями о пьесе: «Вампилов — драматург, который всегда современен. Из тем, затронутых им в пьесе «Старший сын», можно выбрать любую, и она будет актуальна. Мне была интересна история того, как чужой, посторонний человек становится родным. Как можно принять такой поворот событий не в теории, а на практике, как происходит это срастание».

Эта пьеса поднимает важные вопросы о семейных узах и человеческих отношениях. Фраза «Все люди братья» — не только название неоконченной оратории Сарафанова, но и принцип его жизни.

Информация для зрителей

Не упустите возможность увидеть этот трогательный и комедийный спектакль, который заставляет задуматься о том, что значит быть семьей. Приходите на представление и погрузитесь в мир неожиданных поворотов судьбы!