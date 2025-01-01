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Старший сын
Билеты от 1500₽
Киноафиша Старший сын

Спектакль Старший сын

Постановка
Современник. Другая сцена 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Старший сын» по А. Вампилову на Другой сцене Современника

Холодным весенним вечером два молодых человека, опоздавших на последнюю электричку, оказываются в затруднительном положении. В поисках ночлега они звонят в дверь первой попавшейся квартиры. Чтобы уговорить хозяев впустить их, один из парней выдает себя за сына владельца, о котором тот даже не подозревал.

Так у отставного музыканта Сарафанова появляется «старший сын», а его детям — старший брат. Не подозревая о грядущих сюрпризах, новоиспеченный «сын» Бусыгин попадает в ситуацию, которая изменит жизни всех жильцов квартиры.

Тема и смысл

Режиссер спектакля Алёна Лаптева делится своими мыслями о пьесе: «Вампилов — драматург, который всегда современен. Из тем, затронутых им в пьесе «Старший сын», можно выбрать любую, и она будет актуальна. Мне была интересна история того, как чужой, посторонний человек становится родным. Как можно принять такой поворот событий не в теории, а на практике, как происходит это срастание».

Эта пьеса поднимает важные вопросы о семейных узах и человеческих отношениях. Фраза «Все люди братья» — не только название неоконченной оратории Сарафанова, но и принцип его жизни.

Информация для зрителей

Не упустите возможность увидеть этот трогательный и комедийный спектакль, который заставляет задуматься о том, что значит быть семьей. Приходите на представление и погрузитесь в мир неожиданных поворотов судьбы!

Режиссер
Алена Лаптева
В ролях
Артур Касимов
Павел Шевандо
Виталий Егоров
Артем Малахов
Максим Сачков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 1500 ₽

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