Игра по правилам и без
Билеты от 600₽
Киноафиша Игра по правилам и без

Спектакль Игра по правилам и без

Постановка
Бенефис 16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Театральная игра на темы чеховских сюжетов

В этом сезоне театральная труппа приглашает зрителей на уникальное сценическое сочинение, вдохновленное произведениями Антона Чехова. Наш спектакль – это поразительная игра фантазии, которая знакомит зрителей с чеховскими сюжетами, оставляющим за собой тайну и недосказанность.

Тайна и реальность

Чехов известен своим ясным и простым стилем изложения, который одновременно наполнен загадкой. Наш спектакль стремится передать эту самую двойственность человеческой природы: от реализма и житейской достоверности до ирреальности и подсознания. Здесь мы расскажем о том, что происходит в душе человека на фоне привычных бытовых разговоров.

Внутренние споры и раскрытие героя

Наши персонажи ведут внутренние споры с самими собой, переживают смятение и раздвоенность. Они находятся в постоянной борьбе между желанием и реальностью, что демонстрируется через неожиданные повороты действий и воспоминания.

Шаг в другой мир

Ключевым моментом нашего спектакля станет неожиданный поступок главной героини, который выведет её за пределы реальных обстоятельств. Это будет символический шаг в другой мир, который укажет на тот факт, что жизнь – это игра, и каждый из нас в ней участвует, как дети, как артисты.

Мы с нетерпением ждем вашего прихода, чтобы вместе исследовать глубокие смыслы, которые заключены в чеховских идеях. Откройте для себя волшебство театра и погрузитесь в атмосферу, где реальность и фантазия переплетаются!

Режиссер
Анна Неровная
В ролях
Василиса Галсанова
Кристина Бабанова
Олеся Буданова
Олеся Ильмукова
Кирилл Кузьменко

21 сентября
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
19:00 от 600 ₽

